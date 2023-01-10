خليجي 25 – الكويت تهزم الإمارات +93 وتنتزع الصدارة مؤقتا

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 20:27

كتب : FilGoal

أحمد الظفيري يحتفل بهدف الكويت القاتل أمام الإمارات

انتزع منتخب الكويت صدارة المجموعة الثانية من بطولة خليجي 25 بفوز قاتل على الإمارات.

وفازت الكويت على الإمارات بهدف مقابل لا شيء عل ملعب الميناء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من خليجي 25.

سجل أحمد الظفيري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للمباراة.

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الفوز رفع رصيد الكويت إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتا، فيما تكبدت الإمارات هزيمتها الثانية لتتذيل الترتيب.

وصف المباراة

شيب الخالدي سجل هدفا للكويت في الدقيقة الـ36 بعد رأسية اصطدم بعدها بالحارس الإماراتي، لكن الحكم ألغى الهدف بداع التسلل.

شيب الخالدي كاد يتقدم مجددا في الدقيقة الـ42 برأسية جديدة، لكن الحارس خالد عيسى تصدى لها ببراعة.

وردت الإمارات في الدقيقة الـ47 برأسية متقنة، لكنها في يد سليمان عبد الغفور، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الكويت بدأت الشوط الثاني بقوة، وكاد فيصل زياد يتقدم في الدقيقة الـ53 من داخل الست ياردات، لكن دفاعات الإمارات صمدت.

وفي الدقيقة الـ93، نفذ أحمد الظفيري كرة ثابتة من بعد منتصف الملعب بقليل، لتمر من جميع اللاعبين وتخادع الحارس وتسكن الشباك، ولينتهي اللقاء بفوز الكويت على الإمارات.

الفوز رفع رصيد الكويت إلى ثلاث نقاط في صدارة ترتيب المجموعة مؤقتا، فيما تكبدت الإمارات هزيمتها الثانية لتتذيل الترتيب.

وتلعب الكويت مع البحرين في الجولة الثالثة يوم 13 يناير، فيما تلعب الإمارات مع قطر في التوقيت ذاته.

خليجي 25 الكويت الإمارات أحمد الظفيري
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