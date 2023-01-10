قائمة العشري الأخيرة؟ غياب زياد طارق وتواجد حسام حسن أمام طلائع الجيش

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 20:07

كتب : هاني العوضي

طارق العشري مدرب سموحة

استمر غياب زياد طارق عن قائمة سموحة للمباراة الثانية منذ انضمامه، فيما تواجد حسام حسن الوافد الجديد.

أعلن طارق العشري مدرب سموحة، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

قائمة قد تكون الأخيرة لـ طارق العشري إن لم يحقق الفوز وسط جدل كبير حول مصيره بين فرج عامر رئيس النادي، وباقي أعضاء المجلس.

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القائمة شهدت تواجد حسام حسن الوافد الجديد من الأهلي على سبيل الإعارة للمباراة الثانية بعدما شارك بديلا أمام فاركو بالجولة الماضية.

من جهة أخرى، تواصل غياب زياد طارق المعار كذلك من الأهلي عن الفريق للمباراة الثانية.

فرج عامر رئيس سموحة صرح قبل أيام بأن "طارق العشري بدلا من تشجيع زياد طارق قال بأنه لا يريده في الفريق بأول مران له".

ورد العشري بأن "قلت لطارق العشري بأنني سأعامله مثل الجميع، ولكي يلعب يجب أن يكتسب مكانه بالتشكيل".

وشهدت القائمة أيضا وجود محمود شبانة مدافع الفريق المعار من الزمالك، والذي كشف نادي الزمالك عن رغبته في قطع إعارته وإعادته للفريق.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان – عمر صلاح – أحمد السعدني.

الدفاع: أحمد حكم – محمود شبانة – شريف رضا – محمود عبد ربه – أحمد عبد الرسول – أحمد جمال – عماد الصباحي.

الوسط: دوكو دودو – محمود عبد الحليم – محمد نادي – حسين فيصل – أحمد مصطفى – طارق علاء.

الهجوم: صديق أوجالا – محمد مكرونة – محمد عصام – بنيامين بواتينج – أبو بكر محمد – حسام حسن.

ويلتقي سموحة مع طلائع الجيش عصر غد الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

سموحة يحتل المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

الدوري المصري سموحة طلائع الجيش
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