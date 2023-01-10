انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر يحسم المواجهة
الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 19:47
كتب : FilGoal
يستضيف الأهلي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الختامية من المرحلة الثانية بمسابقة الدوري المصري.
ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي خارج ملعبه بثلاثة أشواط دون مقابل على الزمالك.
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25-21 الأهلي يحسم الشوط الرابع والمباراة
16-13 تقدم الأهلي مستمر
8-5 تقدم الأهلي بفارق ثلاث نقاط
الشوط الرابع
25-21 الأهلي يحسم الشوط الثالث ويتقدم 2-1 في الأشواط
16-15 للأهلي ومازلت النتيجة نقطة هنا وأخرى هناك
8-7 للأهلي ونقطة هنا وأخرى هناك
الشوط الثالث
25-22 الزمالك يفوز بالشوط الثاني
19-19 التعادل يعود من جديد
13-10 الزمالك يتقدم
8-7 لصالح الزمالك
الشوط الثاني
25-23 نهاية الشوط الأول لصالح الأهلي
23-21 تقدم الأهلي والزمالك يقلص الفارق
16-10 تقدم مستمر للأهلي
9-5 الأهلي يتقدم بفارق 4 نقاط
الشوط الأول
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