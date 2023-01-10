انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر يحسم المواجهة

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 19:47

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الزمالك - كرة طائرة

يستضيف الأهلي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الختامية من المرحلة الثانية بمسابقة الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي خارج ملعبه بثلاثة أشواط دون مقابل على الزمالك.

================

25-21 الأهلي يحسم الشوط الرابع والمباراة

16-13 تقدم الأهلي مستمر

8-5 تقدم الأهلي بفارق ثلاث نقاط

الشوط الرابع

25-21 الأهلي يحسم الشوط الثالث ويتقدم 2-1 في الأشواط

16-15 للأهلي ومازلت النتيجة نقطة هنا وأخرى هناك

8-7 للأهلي ونقطة هنا وأخرى هناك

الشوط الثالث

25-22 الزمالك يفوز بالشوط الثاني

19-19 التعادل يعود من جديد

13-10 الزمالك يتقدم

8-7 لصالح الزمالك

الشوط الثاني

25-23 نهاية الشوط الأول لصالح الأهلي

23-21 تقدم الأهلي والزمالك يقلص الفارق

16-10 تقدم مستمر للأهلي

9-5 الأهلي يتقدم بفارق 4 نقاط

الشوط الأول

لمشاهدة المباراة

كرة طائرة الأهلي الزمالك
نرشح لكم
كرة الطائرة - الأهلي يحسم مواجهة الزمالك في ختام مرحلة ما قبل النهائي كرة طائرة - بعد مغادرة فيلينا.. يوسفاني يرحل من الزمالك إلى الدوري الإيطالي كرة يد - جدول مباريات مصر في بطولة العالم.. افتتاح صعب ومواجهة متوقعة ضد حامل اللقب مرتضى: أي لاعب لا يريده فيريرا سينتقل لـ الإسماعيلي مجانا.. وعلى سيدات السلة الانتقال للطبخ كرة سلة - الزمالك يفوز على مصر للتأمين قبل مواجهة الأهلي كرة يد - الاتحاد الدولي يكشف القنوات الناقلة لبطولة العالم.. وموقف مصر كرة يد - الأهلي يعلن وصول المحترفة السنغالية لتدعيم فريق السيدات كرة سلة - الاتحاد السكندري: نهدي بطولة السوبر إلى مشجعنا إسلام زكي
أخر الأخبار
قائمة فيوتشر – عودة جنش أمام بيراميدز 12 دقيقة | الكرة المصرية
كرة الطائرة - الأهلي يحسم مواجهة الزمالك في ختام مرحلة ما قبل النهائي 13 دقيقة | رياضات أخرى
هدية لرفقاء كريستيانو أمام العلم الأرجنتيني.. الهلال يتعادل مع الرائد 28 دقيقة | الوطن العربي
إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الاتحاد السكندري والزمالك 31 دقيقة | الكرة المصرية
كلاتنبرج: لا يوجد ركلة جزاء لـ إنبي ضد الأهلي.. وهدف الداخلية في الزمالك صحيح 40 دقيقة | الكرة المصرية
عودة ملك العالم.. ميسي في قائمة باريس سان جيرمان أمام آنجيه 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس إيطاليا – هل اشتقتم له؟ بوفون أساسي مع بارما أمام إنتر 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – ماينو الشاب يظهر لأول مرة.. وعودة بطل العالم كأساسي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك 4 مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح