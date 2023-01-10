انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر يحسم المواجهة

يستضيف الأهلي فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الختامية من المرحلة الثانية بمسابقة الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بالعلامة الكاملة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي خارج ملعبه بثلاثة أشواط دون مقابل على الزمالك.

================

25-21 الأهلي يحسم الشوط الرابع والمباراة

16-13 تقدم الأهلي مستمر

8-5 تقدم الأهلي بفارق ثلاث نقاط

الشوط الرابع

25-21 الأهلي يحسم الشوط الثالث ويتقدم 2-1 في الأشواط

16-15 للأهلي ومازلت النتيجة نقطة هنا وأخرى هناك

8-7 للأهلي ونقطة هنا وأخرى هناك

الشوط الثالث

25-22 الزمالك يفوز بالشوط الثاني

19-19 التعادل يعود من جديد

13-10 الزمالك يتقدم

8-7 لصالح الزمالك

الشوط الثاني

25-23 نهاية الشوط الأول لصالح الأهلي

23-21 تقدم الأهلي والزمالك يقلص الفارق

16-10 تقدم مستمر للأهلي

9-5 الأهلي يتقدم بفارق 4 نقاط

الشوط الأول

لمشاهدة المباراة