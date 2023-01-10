كرة طائرة - بعد مغادرة فيلينا.. يوسفاني يرحل من الزمالك إلى الدوري الإيطالي

أعلن نادي مونزا الإيطالي ضم الكوبي يوسفاني هيرنانديز المحترف بصفوف نادي الزمالك.

وكان يوسفاني قد خرج معارا من الزمالك حتى يناير إلى الدوري الصيني على أن يعود ولكن اللاعب انتقل إلى الدوري الإيطالي.

وكشف نادي مونزا بشكل رسمي عن ضم هيرنانديز لخوض المتبقي من الموسم مع الفريق الإيطالي.

ويأتي رحيل يوسفاني بعد أيام من مغادرة الإسباني أندريس فيلينا لنادي الزمالك والانتقال إلى الدوري الكوري الجنوبي.

وتوج اللاعب الكوبي بلقب الدوري الصيني منذ أيام بالإضافة إلى حصد جائزة أفضل لاعب أجنبي في المسابقة.

يوسفاني كان قد انضم إلى الزمالك قبل مباريات نصف نهائي الدوري في الموسم المنقضي.

وساهم في تتويج الزمالك بلقبي الدوري والكأس ليجمع بين البطولتين في موسم واحد لأول مرة منذ عام 1989.

ورحل يوسفاني مع بداية الموسم الجاري إلى الدوري الصيني على سبيل الإعارة وحتى شهر يناير.

وتوصل الزمالك إلى اتفاق مع يوسفاني هيرنانديز لتمديد تعاقده لمدة موسمين بعد نهاية الموسم الماضي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد تقدم بشكوى لنادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة.

وتستضيف مصر منافسات البطولة العربية للرجال للأندية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 1 مارس بمجمع صالات استاد القاهرة.

وينتظر الاتحاد المصري للكرة الطائرة الفرق المتقدمة بطلب المشاركة في البطولة العربية وحتى يوم 15 من شهر يناير الجاري.

ويشارك من مصر كل من الأهلي والزمالك.

وكانت مصر قد استضافت نسخة 2020 من البطولة العربية لأندية رجال الكرة الطائرة.

وحصد الأهلي آخر بطولات مصر في البطولة وكان ذلك في نسخة 2020 التي أقيمت في مصر بعد الفوز وقتها على الزمالك.

ويتقاسم الأهلي والصفاقسي التونسي صدارة الأندية المتوجة بالبطولة العربية برصيد 7 ألقاب لكل منهما.

بينما سبق لفريق الزمالك التتويج باللقب مرتين آخرها عام 1993.