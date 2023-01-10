جراحة ناجحة لحارس غزل المحلة
الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 18:42
كتب : رضا السنباطي
خضع محمود الحضري حارس مرمى غزل المحلة لجراحة ناجحة في اليد.
محمود الحضري
النادي : غزل المحلة
وتعرض محمود الحضري إلى الإصابة خلال مواجهة المحلة أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري.
وهي عبارة عن كسر في إبهام اليد اليمنى وهو ما يستلزم إجراء جراحة وتبيت الإصبع.
وتصل مدة غياب الحضري إلى فترة تتراوح ما بين ستة إلى ثمانية أسابيع.
وخاض محمود الحضري تسع مباريات مع غزل المحلة هذا الموسم في مسابقة الدوري وحافظ على نظافة شباكه ثلاث مرات.
وتلقت شباك الحضري 13 هدفا في الدوري هذا الموسم بينهم 4 أمام بيراميدز في المباراة الأخيرة.
ويحتل غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، ويلعب في الجولة المقبلة ضد إنبي.
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