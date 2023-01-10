لو باريزيان: سان جيرمان قرر عدم تنظيم استقبال خاص لـ ميسي أمام أنجيه

قرر نادي باريس سان جيرمان عدم إقامة استقبال خاص لـ ليونيل ميسي لاعب الفريق المتوج بكأس العالم مع الأرجنتين على حساب فرنسا.

ليونيل ميسي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

ويلعب ميسي مباراته الأولى مع باريس سان جيرمان بعد عودته من كأس العالم وستكون ضد أنجيه في ملعب حديقة الأمراء مساء غدا الأربعاء.

وكشفت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان قرر عدم الاحتفال بشكل رسمي بالنجم الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم.

وأشار التقرير إلى أن النادي الفرنسي يرى عدم الحاجة لإقامة تكريم خاص وأن الممر الشرفي في مقر التدريبات كان كافيا.

كما يرى النادي الفرنسي أن الاحتفال باللقب الذي مر عليه ثلاثة أسابيع ونصف منذ 18 ديسمبر الماضي أمر غير محايد.

وكانت تقارير فرنسية أوضحت أن البعض يخشى من تعرض ميسي لصافرات ضده حال استقباله بسبب الفوز باللقب على حساب فرنسا بالإضافة لما حدث من سخرية إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين من كيليان مبابي.

ومن جانبه صرح كريستوف جاتييه تعليقا على احتمالية الاحتفال بميسي قائلا: "لا يوجد طلب من ليو للاحتفال، هو بطل العالم ولاعب غير عادي وأتمنى أن يحتفل به المشجعون، نحن محظوظون للغاية بتواجده معنا".

وشدد مدرب باريس سان جيرمان "ليس لدي أدنى شك أنه سيتم استقباله بشكل جيد في الملعب، ولا يوجد سبب يمنع الاحتفال به".

وتعرض باريس سان جيرمان للخسارة في مباراته الأخيرة أمام لينس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وينفرد سان جيرمان بصدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة عقب مرور 17 جولة وبفارق أربع نقاط عن لينس.

ويلعب ميسي مباراته الأولى في عام 2023 إذ تحصل على عطلة منذ خوضه نهائي كأس العالم أمام فرنسا يوم 18 ديسمبر الماضي.