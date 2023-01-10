وزير الرياضة يعقد اجتماعات مع مرتضى منصور ويحيى الكومي

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على تهيئة الأجواء وتوفير المناخ الملائم لتطوير ونهضة واستقرار المنظومة الرياضية ولكافة الهيئات والأندية المصرية وخاصة الجماهيرية منها.

مشيراً إلى أن الوزارة تتابع عن كثب أداء كافة الهيئات الرياضية من أجل ضمان استقراراها وتحقيقها للأهداف والإنجازات التي تسعد جماهير الرياضية المصرية، سواء من خلال الطفرة الإنشائية التي تساهم فيها بشكل كبير الأندية المصرية ومنها استاد النادى الأهلى الجاري تنفيذه ويتم متابعته مع مجلس إدارة النادى الأهلى، وكذلك استاد نادى الزمالك فضلاً عن استكمال أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة الخاصة بمختلف الأندية ومنها أندية المصري والإسماعيلي وغيرهم من الأندية الجماهيرية المصرية.

وفى هذا السياق، استقبل وزير الشباب والرياضة مساء أمس مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وذلك في ضوء رغبة رئيس النادى في عقد اجتماع مع الوزير لدراسة ومناقشة بعض الموضوعات والمتطلبات الإدارية الخاصة بتنفيذ بعض الاستثمارات وتطوير بعض المنشآت واستكمال الخطوات والإجراءات الإدارية الخاصة بإستاد نادى الزمالك، وخلال اللقاء استعرض رئيس نادى الزمالك بعض المشكلات والتحديات الإدارية التي تواجه النادى خلال الفترة الحالية.

كما التقى وزير الشباب والرياضة مع الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم ، وتناول اللقاء استعراض خطة الاتحاد المتعلقة بتطوير جميع منتخبات كرة القدم المصرية مواليد بدءاً من منتخب 2002 وحتى المنتخب الوطنى في ضوء المنافسات القارية والأوليمبية التي ستخوضها المنتخبات خلال الفترة المقبلة. إضافة إلى تعظيم دور الاتحاد في مجال دعم الممارسة الرياضية واكتشاف المواهب في كرة القدم من خلال المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم ومنها مشروع كابيتانو ومشروع ستارز أوف ايجيبت وأكاديميات كرة القدم ، كما تناول اللقاء تشغيل مشروع الهدف وتشغيله بشكل يضمن تعظيم العوائد المتحققة من خلاله بما يخدم المنتخبات المصرية.

والتقي وزير الشباب فى موعد سابق مع رئيس النادى الإسماعيلي الذى تقدم باستقالته، ويسعى الوزير خلال الفترة المقبلة إلى متابعة كافة المتطلبات الخاصة باستقرار النادى الإسماعيلي وتحقيق الانضباط الإدارى للنادى العريق بما يرضى ويلبي طموحات جماهيره خلال الفترة المقبلة.