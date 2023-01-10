مؤتمر أنشيلوتي: نريد تكرار ما حدث الموسم الماضي.. وعلاقتي بجاتوزو لم تكن جيدة

يرغب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في تكرار ما حدث الموسم الماضي بتتويج ناديه بلقب السوبر الإسباني الذي أعطاه دفعة نحو الفوز في النهاية بالدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة فالنسيا غدا الأربعاء في السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء قائلا: "الألقاب مهمة بالنسبة لنا وما حدث العام الماضي منحنا الكثير من الثقة ونريد العودة لإسبانيا بلقب جديد".

وواصل "أعتقد أنه كان من المتوقع ألا نكون في القمة في تلك المرحلة من الموسم والهزيمة ضد فياريال فاجأتني لأننا كنا نلعب جيدا، لكن علينا أن نقدم أفضل من ذلك خاصة دفاعيا".

وعن عدم وجود أي لاعب إسباني في تشكيل ريال مدريد ضد فياريال للمرة الأولى في تاريخ النادي قال: "هي صدفة، ريال مدريد ناد عالمي ولدينا العديد من الإسبان في الفريق ونحن أكثر فريق لديه لاعبين شباب".

وشدد "علينا القيام برد فعل بعد ما حدث ضد فياريال".

وعن الالتقاء مجددا بمدرب فالنسيا ولاعبه السابق في ميلان جينارو جاتوزو قال: "مررنا بلحظات لطيفة سويا وفزنا بدوري أبطال أوروبا معا لكن بعد ذلك لم تكن العلاقة جيدة دائما وواجهنا بعض المشاكل التي لا أريد التحدث عنها".

وبسؤاله عن إمكانية تحقيق السداسية التاريخية قال: "علينا القتال على كل الألقاب والآن أمامنا بطولة نريد التتويج بها".

أما عن التدرب على ركلات الترجيح فقال: "لا نقوم بهذا كثيرا، يسدد اللاعبون الركلات في ختام المران وأقيمهم وقتها، لكن أحيانا يكون من الصعب العثور على لاعبين لديهم الدوافع للتسديد".

وبسؤاله عن انتقال كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الأسبق إلى النصر السعودي قال: "لقد كانت صفقة رائعة ونتمنى له التوفيق فهو أسطورة في ريال مدريد مثل جاريث بيل الذي أعلن اعتزاله وهو في قلوب مشجعي ريال مدريد".