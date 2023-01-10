قائمة بيراميدز - غياب رمضان صبحي والشيبي أمام فيوتشر.. وعودة فتحي

عاد أحمد فتحي إلى قائمة بيراميدز مجددا ضمن خيارات جايمي باتشيكو استعدادا لمواجهة فيوتشر.

ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي المتصدر.

ويغيب عن قائمة بيراميدز الثنائي رمضان صبحي ومحمد الشيبي بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - محمود عبد العاطي - مصطفى فتحي - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

ولم يشارك أحمد فتحي في أي مباراة مع بيراميدز هذا الموسم وكان آخر ظهور له عندما حل بديلا أمام المقاولون العرب في الجولة التاسعة والعشرين من دوري الموسم الماضي.

وتعتبر تلك المباراة هي الثانية لبيراميدز تحت قيادة باتشيكو وفاز الفريق في المواجهة الأولى ضد غزل المحلة بأربعة أهداف دون مقابل.

وتولى باتشيكو قيادة بيراميدز خلفا لليوناني تاكيس جونياس الذي أقاله النادي في أعقاب الخسارة أمام الأهلي بنتيجة 3-0 في الدوري.

وسبق للمدرب البرتغالي صاحب الـ64 عاما التدريب في مصر مرتين في ولايتين مع الزمالك.

وكانت المرة الأولى خلال موسم 2014-2015، والثانية بين موسمي 2019-2020 و2020-2021.

ولم يتوج باتشيكو مع الزمالك بأي لقب خلال ولايتيه.

وخاض باتشيكو مع الزمالك في الولايتين 38 مباراة ونجح في تحقيق الفوز في 25 مرة منهم.

بينما تعادل الزمالك تحت قيادة باتشيكو في ثماني مرات وتعرض للخسارة خمس مرات فقط.

ولم يتولى باتشيكو القيادة الفنية لأي فريق منذ رحيله عن الزمالك في مارس 2021.