غرامة على برشلونة بسبب ماتيوس فيرنانديز
الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 16:23
كتب : FilGoal
غرمت محكمة التحكيم الرياضي برشلونة 8 مليون و500 ألف يورو بسبب طريقة فسخه لتعاقد لاعبه السابق ماتيوس فيرنانديز.
وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها أن اللاعب صاحب الـ24 عاما رفع دعوى يطلب فيها الحصول على 14 مليون و800 ألف يورو ولكن الحكم جاء بـ8 مليون و500 ألف يورو فقط.
وانضم ماتيوس فيرنانديز إلى برشلونة في عام 2020 ولكنه لم يشارك مع الفريق الأول سوى لـ17 دقيقة.
وبعدها تمت إعارته لنادي بلد الوليد لكنه شارك لثلاث مرات فقط.
وبعدها قررت إدارة برشلونة الجديدة والحالية برئاسة جوان لابورتا فسخ تعاقد اللاعب مبكرا فيما كان يرغب هو في استكمال التعاقد.
ولكن تلك الخطوة كلفت برشلونة الغرامة.
ويلعب ماتيوس فيرنانديز حاليا في صفوف براجانتينو البرازيلي معارا من مواطنه بالميراس.
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