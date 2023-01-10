بعد نهاية مهلة تلقي الطلبات.. رينارد بين المتقدمين لتدريب منتخب بلجيكا

تقدم هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية بطلب للاتحاد البلجيكي لكرة القدم لقيادة منتخب بلجيكا خلفا لروبرتو مارتينيز.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم قد أعلن إقالة روبرتو مارتينيز بعد فشل المنتخب في تخطي دور المجموعات في كأس العالم الأخيرة.

وفتح الاتحاد البلجيكي في 13 ديسمبر الماضي باب تلقي الطلبات لاختيار المدير الفني الجديد وتم غلق باب التقدم أمس الإثنين.

وكشفت صحيفة Nieuwsblad البلجيكية أن رينارد من بين المدربين المتقدمين بطلب لقيادة منتخب بلجيكا.

وأشار التقرير إلى أنه رغم عدم تسريب أسماء المديرين الفنيين المتقدمين لقيادة المنتخب، إلا أنه وفقا لمصادر الصحيفة فرينارد بين المتقدمين.

وقاد رينارد منتخب السعودية في كأس العالم الأخيرة وحقق الفوز على الأرجنتين التي حصدت لقب البطولة وكان ذلك في المباراة الافتتاحية.

ولم يخسر منتخب الأرجنتين في الفترة الأخيرة سوى مباراة السعودية وحقق بعدها لقب كأس العالم.

وكشفت الصحيفة البلجيكية أن رينارد رغم ارتباطه بتعاقد مع السعودية إلا أنه أوضح في طلب التقدم لوظيفة المدير الفني لمنتخب بلجيكا أنه يمكنه الخروج.

ويتولى رينارد قيادة السعودية منذ صيف 2019 ويرتبط بتعاقد حتى 30 يونيو 2027.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد البلجيكي غير متحمس لفكرة تولي تيري هنري المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب بلجيكا القيادة الفنية خلفا لروبرتو مارتينيز.

ومن المقرر أن يدرس الاتحاد البلجيكي السير الذاتية المقدمة إليه قبل أن يعلن المدير الفني الجديد للمنتخب.

وكان الاتحاد البلجيكي قد اتبع نفس النهج منذ ست سنوات بحثا عن خليفة مارك فيلموتس وترشح وقتها 300 مدير فني وتم أخذ 70 منهم على محمل الجد.

وكان من بين المتقدمين لقيادة منتخب بلجيكا وقتها الهولندي لويس فان جال ولكنه رفض إجراء مقابلة مشددا "هم يعرفونني جيدا بما فيه الكفاية"، وتم تعيين روبرتو مارتينيز الذي تولى قيادة منتخب البرتغال منذ أيام.

وودع منتخب بلجيكا كأس العالم 2022 في قطر من دور المجموعات.

وفشل منتخب بلجيكا في تجاوز دور المجموعات وتأهل على حسابه كل من المغرب وكرواتيا.

وعقب كأس العالم أعلن منتخب بلجيكا رحيل الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب.

كما أعلن إدين هازارد قائد منتخب بلجيكا ونجم ريال مدريد الإسباني اعتزاله اللعب الدولي.