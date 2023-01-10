قائمة الزمالك – عودة شيكابالا ويوسف أسامة.. وغياب فتوح ضد الاتحاد

عاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك لقائمة فريقه استعدادا للقاء الاتحاد السكندري في الدوري.

ويحل الزمالك ضيفا على الاتحاد غدا الأربعاء في ملعب برج العرب في الجولة 13 من الدوري المصري.

وعاد للقائمة كذلك كل من يوسف أسامة نبيه ويوسف حسن.

فيما يغيب عن القائمة أحمد فتوح وعبد الله جمعة وعمر جابر ويوسف إبراهيم "أوباما".

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد طارق - محمد عبد الشافي

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور - سيد عبد الله - سيف جعفر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي

خط الهجوم : سامسون أكينيولا - سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـ25 نقطة بفارق نقطة عن فيوتشر الثاني وخمس نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما يأتي الاتحاد سادسا بـ18 نقطة بالتساوي مع المقاولون العرب "الخامس" وغزل المحلة "السادس".