قائمة برشلونة - ليفاندوفسكي يعود استعدادا لـ السوبر

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي

يعود روبرت ليفاندوفسكي مجددا لقائمة برشلونة استعدادا لخوض منافسات السوبر الإسباني.

وكان ليفاندوفسكي قد غاب عن مواجهة أتليتكو مدريد الأخيرة في الدوري بسبب عقوبة الإيقاف.

وتعرض المهاجم البولندي لعقوبة الإيقاف لمدة ثلاث مباريات في الدوري بعد تعرضه للطرد أمام أوساسونا.

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ويلعب برشلونة أمام ريال بيتيس مساء الخميس ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة السوبر.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

حراس المرمى: أندريه تير شتيجن - أرناو تيناس - إينياكي بينيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا - رونالد أراوخو - هيكتور بيليرين - ماركوس ألونسو - أندرياس كريستينسين- بالدي - جوردي ألبا - جول كوندي - سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - بيدري - فرينكي دي يونج - جافي - سيرجي روبيرتو- بابلو توري - فرانك كيسي.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس - أنسو فاتي - ممفيس ديباي.

وحال تأهل برشلونة ينتظر الفائز من مواجهة ريال مدريد أمام فالنسيا.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض بين 11 و15 يناير الجاري.

ويشارك برشلونة بصفته وصيف الدوري ويلعب أمام ريال بيتيس بطل كأس الملك.

أما ريال مدريد فيشارك كونه بطلا للدوري ويواجه فالنسيا وصيف الكأس.

ويمتلك برشلونة الرقم القياسي في التتويجات برصيد 13 لقبًا، ومن خلفه ريال مدريد بـ 12 لقبًا، ثم أتليتك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا بـ 3 ألقاب لكلٍ منهما.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد 15 يناير في استاد الملك فهد الدولي.

ويحمل ريال مدريد لقب النسخة الماضية بعد فوزه بهدفين دون رد على أتليتك بلباو في نفس الملعب.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني عقب مرور 16 جولة.

وجمع برشلونة 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

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