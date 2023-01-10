اتحاد الكرة يعلن تفويضه من الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات اللازمة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تفويض الجمعية العمومية لمجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة.

ويأتي ذلك بعد عدم اكتمال الجمعية العمومية لليوم الثاني على التوالي.

ولم تكتمل الجمعية العمومية أمس الإثنين إذ تنص اللائحة على وجب حضور 50% +1 من إجمالي الأندية البالغ عددها 129 ناديا.

كان من المفترض حضور 65 ناديا على الأقل ولكن حضر ممثلو 28 ناديا فقط.

وتواجد اليوم الثلاثاء ممثلو 6 أندية فقط وهو ما لم يستوف النصاب القانوني الذي تنص عليه لائحة اليوم والثاني والبالغ 25%.

وانطلقت عملية التسجيل يوم الإثنين في مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.