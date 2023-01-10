مران الأهلي - تدريبات منفردة لـ عبد المنعم.. وجلسة علاج طبيعي لـ أكرم

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 13:03

كتب : FilGoal

محمد عبد المنعم - الأهلي

أدى محمد عبد المنعم مدافع فريق الأهلي تدريبات بدنية على هامش المران الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته الجماعية صباح اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق لمواجهة المصري في مسابقة الدوري.

ويلعب الأهلي أمام المصري في تمام السابعة مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر على ملعب برج العرب.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في بعض الأمور الفنية ضمن الاستعدادات للمباراة المقبلة.

بينما أدى محمد عبد المنعم تدريبات منفردة بالجري حول الملعب وجلسة تأهيل في الجيم ضمن البرنامج المحدد له للتخلص من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

بينما تواجد أكرم توفيق في ملعب التتش اليوم من أجل خوض جلسة علاج طبيعي تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وفقا للبرنامج المحدد له بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي.

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات بدنية مكثفة في بداية المران الجماعي تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى تدريبات الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف على هامش المران الجماعي.

وينفرد الأهلي بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة عقب مرور 12 جولة.

ويبتعد الأهلي بفارق أربع نقاط عن فيوتشر أقرب ملاحقيه وصاحب المركز الثاني.

الدوري المصري الأهلي أكرم توفيق محمد عبد المنعم.
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