كرة يد - جدول مباريات مصر في بطولة العالم.. افتتاح صعب ومواجهة متوقعة ضد حامل اللقب

تفتتح غدا الجمعة منافسات النسخة 28 من بطولة العالم لرجال كرة اليد في دولتي بولندا والسويد بمشاركة 32 منتخبا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة منتخبات كرواتيا والمغرب وأمريكا.

ويبدأ منتخب مصر مشواره مساء الجمعة بمواجهة صعبة أمام كرواتيا.

ومن المقرر إذاعة مباريات منتخب مصر عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد على "يوتيوب" نظرا لعدم حصول أي قناة في إفريقيا على حقوق نقل المباريات. (القناة من هنا)

ويشارك منتخب الفراعنة للمرة السابعة عشر في تاريخه والسادسة عشر على التوالي.

وكان الإنجاز الأبرز لمنتخب مصر في بطولة العالم هو الحصول على المركز الرابع في نسخة 2001.

وتقام البطولة بمشاركة 32 منتخبا للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة مصر 2021.

وجاء جدول منتخب مصر كالآتي:

مصر × كرواتيا (الجمعة 13 يناير الساعة 9:30 مساء)

مصر × المغرب (الأحد 15 يناير الساعة 7 مساء)

مصر × أمريكا (الثلاثاء 17 يناير الساعة 7 مساء)

ويتأهل أول ثلاث منتخبات من مجموعات الدور الأول إلى الدور الرئيسي.

وتتأهل منتخبات المجموعة السابعة التي تضم مصر بجوار المتأهلين من المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات الدنمارك حامل لقب البطولة في آخر نسختين وتونس والبحرين وبلجيكا.

وبذلك تكون هناك مواجهة متوقعة منتظرة بين منتخب مصر والدنمارك في منافسات الدور الرئيسي.

وكانت آخر مواجهة بين منتخبي مصر والدنمارك في منافسات بطولة العالم 2021 الأخيرة في ربع النهائي وشهدت إثارة كبرى انتهت بالرميات الترجيحية.

وحسم منتخب الدنمارك المباراة وقتها بنتيجة 39-38 بعد اللجوء للرميات الترجيحية عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 28-28 والوقت الإضافي أيضا بالتعادل 34-34.