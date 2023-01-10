مصدر من إنبي يكشف لـ في الجول تفاصيل تجدد مفاوضات المصري بشأن علي فوزي

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 12:36

كتب : حامد وجدي

إنبي

جدد المصري مفاوضاته مع إنبي لضم المدافع علي فوزي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر من إنبي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "في الانتقالات الماضية كان علي قريبا من الانتقال للمصري".

واستدرك "لكن حدثت أزمة في النهاية ولم يتم الاتفاق على المبلغ المطلوب إذ كان سينتقل علي بـ13 مليون و500 ألف جنيه مع انتقال عصام ثروت من المصري لنا مقابل 5 ملايين جنيه".

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وواصل "الآن نريد الحصول على 15 مليون جنيه وربما يتم تقليل المبلغ لكنه لن يقل عن 10 مليون جنيه".

وتحدث علي فوزي في وقت سابق عبر إذاعة "ميجا إف إم" قائلا: " بصراحة أنا مصدوم مما حدث أمس مع نهاية سوق الانتقالات، كانت المفاوضات مع المصري تسير بشكل جيد ولا أعلم ما حدث في النهاية".

وأضاف "كنت أتابع مع مجلس إدارة إنبي وكانت الأمور تسير بشكل طبيعي جدا واتفقنا على كل شيء".

وكشف فوزي "إنبي طلب من المصري في البداية 15 مليونا وتم تخفيض المبلغ حتى 10 مليون وكان من المقرر أن يكون هناك لاعبين في الصفقة ولكن الأمر تعطل".

وتابع لاعب إنبي "كل موسم يحدث تواصل مع أندية جماهيرية ومن قبل كان هناك تواصل مع الزمالك ولكن الأمور لم تصل لاتفاق نهائي".

علي فوزي إنبي المصري
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