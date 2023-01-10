خبر في الجول – طلب من العشري لـ محمود شبانة بعد خطاب الزمالك لسموحة

أرسل الزمالك خطابا إلى سموحة يخطره فيه بقطع إعارة محمود شبانة.

وحسبما علم FilGoal.com اليوم الثلاثاء فإن الزمالك أرسل الخطاب إلى سموحة يخطره خلاله بقطع الإعارة التي كانت ممتدة لمدة موسم.

ولكن طلب طارق العشري المدير الفني للفريق السكندري من لاعبه خوض لقاء طلائع الجيش قبل قطع الإعارة والعودة إلى صفوف الزمالك.

ويستضيف سموحة منافسه طلائع الجيش غدا الأربعاء في ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري.

اللاعب صاحب الـ27 عاما انضم إلى الزمالك قادما من أسوان في عام 2021.

ولكن لم يستطع شبانة ارتداء القميص الأبيض بعد وقف الزمالك من القيد لينتقل معارا إلى الاتحاد السكندري لموسم.

ومع بداية الموسم الجاري تجددت إعارة شبانة إلى الإسكندرية ولكن تلك المرة إلى سموحة.

وشارك شبانة مع سموحة في تسع مباريات حتى الآن ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أنه من أجل عودة شبانة للزمالك فهناك بند في التعاقد يتيح حدوث الأمر بشرطين.

أولهما أن يرد الزمالك المبلغ الذي تلقاه مقابل الانتقال.

أما الشرط الثاني فهو استرداد سموحة للراتب الذي حصل عليه اللاعب خلال الإعارة.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عودة شبانة في شهر يناير.