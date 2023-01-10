مرتضى: أي لاعب لا يريده فيريرا سينتقل لـ الإسماعيلي مجانا.. وعلى سيدات السلة الانتقال للطبخ

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك إن أي لاعب لا يريده جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض سينتقل للإسماعيلي مجانا لمساندته في ظروفه الصعبة التي يمر بها.

وتحدث مرتضى منصور عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "تحدثت مع ميدو مدرب الإسماعيلي، أي لاعب لا يريده فيريرا في الزمالك فهو إعارة مجانا إلى الإسماعيلي لمساندته في تلك الظروف".

وواصل "قلت من قبل لن أتعاقد مع الثنائي عبد الرحمن مجدي وباهر المحمدي حتى لو مجانا، الإسماعيلي يجب أن يقف على قدمه".

ويعاني الإسماعيلي الأمرين خلال الموسم الجاري إذ أنه يحتل المركز الأخير في جدول الترتيب بعد مرور 12 جولة وحصده لسبع نقاط فقط.

وكشف "المباراة المقبلة هي مواجهة الاتحاد السكندري لذلك اتخذنا قرارا بعدم حضور أي فرد من مجلس الإدارة وهذا جزء صغير للرد على ما فعله محمد مصيلحي رئيس الاتحاد".

يأتي ذلك بعدما انتقل مروان عطية لاعب الاتحاد إلى الأهلي عوضا عن الزمالك بعد وعد مصيلحي بانضمام اللاعب للفريق الأبيض حال رحيله عن زعيم الثغر.

وهاجم مرتضى منصور فريق السيدات لكرة السلة بالزمالك وقال: "قررنا الاستغناء عن فريق سيدات السلة لأنهن مستهترات، يروحوا يطبخوا أو يتجوزوا ويدوروا على عرسان وسنلعب بفريق تحت 18".

وأتم "الأمر نفسه مع فريق كرة الماء، الزمالك نادي بطولات وسنوفر تلك الأموال لألعاب أخرى مثل اليد والطائرة".

وكان فريق السلة خسر أمام الأهلي 122-52 ضمن ثالث جولات دوري السوبر.