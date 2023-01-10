مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-1-2023 والقنوات الناقلة.. مانشستر يونايتد وإنتر وخليجي

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 11:00

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وبيرنلي

يشهد اليوم عدة مباريات على المستوى العربي والأوروبي.

وفي بطولة خليجي 25 سيواجه منتخب الإمارات منافسه الكويت في الثالثة والربع عصرا.

وستذاع المباراة عبر قناة "الكأس 1" والقناة "الرابعة العراقية".

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ويواجه منتخب قطر منافسه البحرين في السادسة والربع مساء.

وتذاع المباراة عبر القناتين ذاتهما.

ويلتقي مانشستر يونايتد بمنافسه تشارلتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في تمام العاشرة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

ويلتقي نيوكاسل في الوقت ذاته بمنافسه ليستر سيتي ولكن عبر قناة "بي إن سبورتس 1".

ويواجه إنتر ميلان منافسه بارما في كأس إيطاليا في تمام العاشرة مساء.

وستذاع المباراة عبر قناة "أبو ظبي الرياضية بريميوم 1".

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مانشستر يونايتد إنتر ميلان خليحي 25
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