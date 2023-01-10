رجل النهائيات والجولف.. أبرز 7 لحظات في مسيرة جاريث بيل

رحلة مثيرة للجدل بلغت نهايتها بإعلان جاريث بيل قائد منتخب ويلز ونجم ريال مدريد السابق اعتزاله كرة القدم.

النهاية جاءت بعد المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر، ليعتزل بعمر 33 عاما في صفوف لوس أنجلوس الأمريكي.

حقق بي العديد من الألقاب والبطولات، إذ فاز بالدوري الإسباني 3 مرات، وكأس إسبانيا مرة والسوبر الإسباني مرة، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

ومع منتخب ويلز ساهم جاريث بيل في تأهل بلاده لأول مرة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016، ووصل خلالها إلى نصف النهائي.

كما شارك أيضا في تأهل منتخب ويلز لكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ خلال مونديال قطر الماضي، بعد التأهل الأول عام 1958.

ولعب جاريث بيل مع منتخب ويلز 111 مباراة سجل خلالها 41 هدفا.

FilGoal.com يستعرض لكم أبرز 7 محطات في مسيرة جاريث بيل..

1- البداية

بعمر 16 عاما و275 يوما، نال جاريث بيل بدايته مع ساوثامبتون في السابع عشر من أبريل عام 2006، حيث لعب في فوز فريقه على ميلوول 2-0.

وفي مايو من العام ذاته بعمر 16 عاما و315 يوما، نال بدايته مع منتخب ويلز في مباراة ودية أمام ترينداد وتوباجو.

رفض بيل عرض مانشستر يونايتد، واتجه إلى توتنام هوتسبر في مايو 2007 ليكتب فصلا جديدا.

2- هاتريك إنتر

هذا لا يختزل فترة بيل المذهلة مع توتنام الذي لم يكن وجها مألوفا في دوري أبطال أوروبا على كل حال، ولكنها تظل اللقطة الأبرز.

في دور مجموعات الأبطال التقى توتنام بإنتر ميلان حامل اللقب عام 2010، وشهدت المباراة طرد الحارس هوريليو جوميز في الدقيقة الثامنة، وبنهاية الشوط الأول كان إنتر متقدما 4-0 بالفعل.

أتى بيل في الشوط الثاني وتلاعب بالبرازيلي مايكون أحد أفضل الأظهرة، وسجل ثلاثية تقليص الفارق.

أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي ثم أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، والبقية للتاريخ..

3- الأغلى في التاريخ

كان ذلك اللقب في ريال مدريد سابقا عام 2009، حين انتقل كريستيانو رونالدو إليه من مانشستر يونايتد مقابل 94 مليون يورو.

الأغلى في التاريخ التالي كان من نصيب مدريد أيضا في صيف 2013، حين تعاقد مع جاريث بيل من توتنام بعد مفاوضات شاقة، رفضت طوالها إدارة النادي اللندني أي تخفيض عن 100 مليون يورو.

4- رجل العاشرة

"جاريث بيل هرب".. التعليق الشهير للمعلق رؤوف خليف على هدف بيل في موسمه الأول ضد برشلونة في نهائي كأس الملك والذي حسم تتويج ريال مدريد، لم يكن أهم ما أنجزه الويلزي في نفس الموسم.

بيل سجل الهدف الثاني في الوقت الإضافي لنهائي دوري أبطال أوروبا 2014 أمام أتلتيكو مدريد، وفتح الباب أمام الفريق للفوز 4-1، ليتوج بدوري الأبطال العاشر في تاريخه، والذي كان منتظرا منذ 2002.

5- نصف نهائي اليورو

هذا هو الإنجاز الأكبر بتاريخ ويلز الدولي، وكان بيل في صدارته كالمعتاد.

في يورو 2016 نجح منتخب ويلز في اجتياز دور المجموعات، ثم أيرلندا الشمالية في دور الـ 16، ثم الصاعقة الأكبر أمام بلجيكا في ربع النهائي، لتنتهي المغامرة على يد البرتغال بطل المسابقة في النهاية.

6- ورجل الـ 13

هذا نهائي جاريث بيل لم يبدأه، ولكنه حل بديلا في الشوط الثاني ليحسمه.

التقى ريال مدريد بمنافسه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وعندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1، غير بيل وجه المباراة تماما.

بالطبع تبقى أخطاء الحارس لوريس كاريوس خالدة في الذاكرة، ومنها أحد هدفي بيل بتسديدة من بعيد فشل في التعامل معها، ولكن الهدف الذي أتى من مقصية يظل الأكثر خلودا بين كل لقطات تلك المباراة.

7- ويلز / جولف / مدريد

بعد أن تأهل منتخب ويلز إلى منافسات يورو 2020، ظهر بيل يحتفل مع الفريق والجماهير بعلم "ويلز - جولف - مدريد: بهذا الترتيب".

جاء ذلك في ذروة الأزمة بينه وبين ريال مدريد، والذي سبق لمدربه زين الدين زيدان أن طلب رحيله علنا.

الكل كان يتحدث عن أن بيل يهتم برياضة الجولف أكثر من كرة القدم، ولكن العلم كان أكثر وضوحا وتحديدا.

انتهت مسيرة النجم الويلزي، الذي غادر ريال مدريد مرتين، الأولى على سبيل الإعارة إلى توتنام، والثانية بنهاية عقده لينتقل إلى لوس أنجلس الأمريكي.

صحيح أن النهاية لم تكن الأفضل، ولكنه ترك عدة لحظات لن تمحى في تاريخ النادي الملكي.