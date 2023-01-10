المحكمة الفيدرالية السويسرية ترفض طعن الأهلي في قضية عبد الله السعيد

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 00:53

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز وغزل المحلة

رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن النادي الأهلي بعدم اختصاص المحكمة الرياضية "كاس" بنظر قضية عبد الله السعيد لاعب بيراميدز.

وبذلك يستمر نظر القضية أمام المحكمة الرياضية.

وجاء في نص حكم المحكمة الفيدرالية السويسرية ما يلي:

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1- تم رفض الشكوى إلى الحد الذي يمكن التصرف فيه.

2- إلزام صاحب الشكوى بمصاريف الدعوى البالغة 17,500 فرانك سويسري.

3- على المدعي تعويض المدعى عليه عن إجراءات المحكمة الفيدرالية بمبلغ 19,500 فرانك سويسري.

4- سيتم نقل الحكم مكتوبا إلى الأطراف المعنية ومحكمة التحكيم الرياضي (تاس) ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، واللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان عبد الله السعيد قد تقدم بشكوى امام المحكمة الرياضية ضد قرار تغريمه والحجز على ممتلكاته لصالح الأهلي، والذي صدر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

وطالب اللاعب بإلغاء الحكم السابق بتغريمه 2 مليون دولار وتجميد أصوله، والذي صدر بدعوى خرقه لبنود التعاقد.

ومن جهته طعن الأهلي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية بعدم اختصاص المحكمة الرياضية.

عبد الله السعيد الأهلي المحكمة الرياضية
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