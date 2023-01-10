ميدو: أخفيت أحد لاعبي الإسماعيلي من أشخاص مدان لهم بالأموال

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 00:43

كتب : FilGoal

أحمد حسام ميدو مدرب الإسماعيلي

شدد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي على أن عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية أهم أسباب تراجع نتائج الفريق.

وقال ميدو عبر قناة النهار: "خلال مباراة البنك الأهلي أخفيت أحد لاعبي الإسماعيلي من بعض الأشخاص المديون لهم بالأموال الذين حضروا إلى ملعب المباراة للحصول على أموالهم منه".

وأضاف "لاعبو الإسماعيلي غير قادرين على التركيز في كرة القدم بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية".

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وواصل "لاعبو الإسماعيلي لا يحصلون على مستحقاتهم المالية ويتعرضون للإهانة ويتعرضون للشتائم في المدرجات والملعب".

وأكمل "يجب أن يكون لاعب الإسماعيلي من طراز خاص ويتحمل الضغوط".

واستمر في تصريحاته "الإسماعيلي يتم نهبه ويدفع أموال في غير محلها وبدأ الموسم دون فترة إعداد وبدون مدرب".

وأكمل "نريد نصف مناخ كرة قدم حتى نستطيع العمل مع الإسماعيلي".

وأكد "مستعد للعمل مع أي شخص يأتي للإسماعيلي ولكن بشرط أن يكون جاء للعمل من أجل النادي".

وأتم تصريحاته "قبل مباراة البنك الأهلي تم الاتفاق على بيع عمر الوحش ومحمد الشامي واللاعبين علموا أن هناك أموال ستدخل للنادي وخلال اللقاء اللاعبين قدموا مستوى مميز ونفذوا كل تعليماتي، وبعد الإعلان عن فشل الصفقة ذهن اللاعبين أصبح مشتتا بعدما علموا أنهم لن يحصلوا على أي أموال".

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