هدفه الأول في الموسم.. ماذا قدم النني مع أرسنال أمام أوكسفورد

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 00:35

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

تألق محمد النني لاعب وسط أرسنال في فوز فريقه على أوكسفورد بثلاثة أهداف دون رد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك النني في المباراة بالكامل وسجل هدف فريقه الأول بينما تكفل إيدي نيكيتياه بتسجيل الهدفين المتبقيين.

هدف النني كان هو الأول له هذا الموسم مع أرسنال خلال 8 مباريات خاضهم.

أخبار متعلقة:
سجل هدف التعادل.. ماذا قدم حجازي مع الاتحاد أمام الشباب النني يسجل ويقود أرسنال للفوز على أوكسفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي وكيل جاريث بيل يكشف لـ في الجول أسباب اعتزاله ESPN: النصر يجهز 13 مليون يورو للتعاقد مع بوسكيتس

بالفوز تأهل أرسنال لدور الـ 32 ليضرب موعدا مع مانشستر سيتي الذي فاز على تشيلسي بأربعة أهداف دون مقابل بالأمس.

ماذا قدم النني أمام أوكسفورد؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

لمسات الكرة: 61

التمريرات الصحيحة: 51 من 56

دقة التمرير: 91%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 3

التسديدات على المرمى: 1 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 0 من 1

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 2

التشتيت: 1

اعتراض التسديدات: 1

اعتراض التمريرات: 1

محمد النني كأس الاتحاد الإنجليزي أرسنال
نرشح لكم
سجل هدف التعادل.. ماذا قدم حجازي مع الاتحاد أمام الشباب النني يسجل ويقود أرسنال للفوز على أوكسفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي أحدهما سجل هدفين.. ماذا قدم كوكا وتريزيجيه في مواجهة ألانيا وطرابزون الثالث.. حجازي يسجل مع الاتحاد في مرمى الشباب تشكيل أرسنال - النني أساسي في كأس الاتحاد أمام أوكسفورد تشكيل الاتحاد - هنريكي يعوض غياب حامد.. حجازي أساسي أمام الشباب انتهت الدوري التركي - ألانيا (5)-(0) طرابزون.. كوكا يبدع ضد تريزيجيه التشكيل - كوكا ضد تريزيجيه.. مواجهة مصرية في الدوري التركي
أخر الأخبار
رجل النهائيات والجولف.. أبرز 7 لحظات في مسيرة جاريث بيل 23 دقيقة | تقرير في الجول
المحكمة الفيدرالية السويسرية ترفض طعن الأهلي في قضية عبد الله السعيد 39 دقيقة | الكرة المصرية
ميدو: أخفيت أحد لاعبي الإسماعيلي من أشخاص مدان لهم بالأموال 50 دقيقة | الكرة المصرية
هدفه الأول في الموسم.. ماذا قدم النني مع أرسنال أمام أوكسفورد 57 دقيقة | المحترفون
سجل هدف التعادل.. ماذا قدم حجازي مع الاتحاد أمام الشباب ساعة | المحترفون
النني يسجل ويقود أرسنال للفوز على أوكسفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى يعلن نهاية أزمة أحمد فتوح ساعة | الكرة المصرية
مصليحي يكشف كواليس انتقال مروان عطية إلى الأهلي.. وحقيقة عرض الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك