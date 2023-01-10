هدفه الأول في الموسم.. ماذا قدم النني مع أرسنال أمام أوكسفورد
الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 00:35
كتب : FilGoal
تألق محمد النني لاعب وسط أرسنال في فوز فريقه على أوكسفورد بثلاثة أهداف دون رد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.
محمد النني
النادي : أرسنال
وشارك النني في المباراة بالكامل وسجل هدف فريقه الأول بينما تكفل إيدي نيكيتياه بتسجيل الهدفين المتبقيين.
هدف النني كان هو الأول له هذا الموسم مع أرسنال خلال 8 مباريات خاضهم.
بالفوز تأهل أرسنال لدور الـ 32 ليضرب موعدا مع مانشستر سيتي الذي فاز على تشيلسي بأربعة أهداف دون مقابل بالأمس.
ماذا قدم النني أمام أوكسفورد؟
دقائق اللعب: 90
الأهداف: 1
لمسات الكرة: 61
التمريرات الصحيحة: 51 من 56
دقة التمرير: 91%
التمريرات المفتاحية: 1
الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 3
التسديدات على المرمى: 1 من 1
الصراعات الأرضية الناجحة: 0 من 1
الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 2
التشتيت: 1
اعتراض التسديدات: 1
اعتراض التمريرات: 1