هدفه الأول في الموسم.. ماذا قدم النني مع أرسنال أمام أوكسفورد

تألق محمد النني لاعب وسط أرسنال في فوز فريقه على أوكسفورد بثلاثة أهداف دون رد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك النني في المباراة بالكامل وسجل هدف فريقه الأول بينما تكفل إيدي نيكيتياه بتسجيل الهدفين المتبقيين.

هدف النني كان هو الأول له هذا الموسم مع أرسنال خلال 8 مباريات خاضهم.

بالفوز تأهل أرسنال لدور الـ 32 ليضرب موعدا مع مانشستر سيتي الذي فاز على تشيلسي بأربعة أهداف دون مقابل بالأمس.

ماذا قدم النني أمام أوكسفورد؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

لمسات الكرة: 61

التمريرات الصحيحة: 51 من 56

دقة التمرير: 91%

التمريرات المفتاحية: 1

الكرات الطويلة الصحيحة: 1 من 3

التسديدات على المرمى: 1 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 0 من 1

الصراعات الهوائية الناجحة: 0 من 2

التشتيت: 1

اعتراض التسديدات: 1

اعتراض التمريرات: 1