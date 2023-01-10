سجل هدف التعادل.. ماذا قدم حجازي مع الاتحاد أمام الشباب

سجل أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة هدف التعادل لفريقه في مرمى الشباب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري السعودي للمحترفين.

وسجل حجازي الهدف في الدقيقة 24 بعد ركنية لعبت وتحولت إلى فرصة خطرة ولكن أبعدها الدفاع في البداية.

وبعد ارتباك داخل المنطقة وجد المدافع المصري الكرة وأسكنها الشباك.

الهدف هو الثالث من حجازي في 12 مشاركة بالدوري السعودي هذا الموسم.

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هدددددف!⚽️

أحمد حجازي يسجل هدف التعادل 🔥

الشباب 1 × 1 الاتحاد#الشباب_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/vquYGIl9TZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 9, 2023

وتقدم كريستيان جوانكا للشباب من ركلة جزاء في الدقيقة 22، والتي احتسبت ضد حجازي أيضا.

وانتهت المباراة بنتيجة 1-1.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال حامل اللقب الذي تراجع للمركز الرابع.

فيما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

الدوري السعودي يتصدره النصر الذي تعاقد مؤخرا مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، وذلك برصيد 29 نقطة.

ماذا قدم حجازي أمام الشباب؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

التشتيت: 3

اعتراض التسديدات: 1

اعتراض التمريرات: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 2

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

لمسات الكرة: 66

التمريرات الصحيحة: 49 من 57

دقة التمرير: 86%

الكرات الطويلة الصحيحة: 2 من 7

التسديدات على المرمى: 1 من 1