سجل هدف التعادل.. ماذا قدم حجازي مع الاتحاد أمام الشباب

الثلاثاء، 10 يناير 2023 - 00:25

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

سجل أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة هدف التعادل لفريقه في مرمى الشباب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري السعودي للمحترفين.

وسجل حجازي الهدف في الدقيقة 24 بعد ركنية لعبت وتحولت إلى فرصة خطرة ولكن أبعدها الدفاع في البداية.

وبعد ارتباك داخل المنطقة وجد المدافع المصري الكرة وأسكنها الشباك.

أخبار متعلقة:
النني يسجل ويقود أرسنال للفوز على أوكسفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي حمادة إمام - أشهر من لعب بالكرة "الكاوتش" ودخل الزمالك بدون علم والده.. وسر لقب "الثعلب" الثالث.. حجازي يسجل مع الاتحاد في مرمى الشباب أحدهما سجل هدفين.. ماذا قدم كوكا وتريزيجيه في مواجهة ألانيا وطرابزون

الهدف هو الثالث من حجازي في 12 مشاركة بالدوري السعودي هذا الموسم.

وتقدم كريستيان جوانكا للشباب من ركلة جزاء في الدقيقة 22، والتي احتسبت ضد حجازي أيضا.

وانتهت المباراة بنتيجة 1-1.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال حامل اللقب الذي تراجع للمركز الرابع.

فيما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 26 نقطة.

الدوري السعودي يتصدره النصر الذي تعاقد مؤخرا مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، وذلك برصيد 29 نقطة.

ماذا قدم حجازي أمام الشباب؟

دقائق اللعب: 90

الأهداف: 1

التشتيت: 3

اعتراض التسديدات: 1

اعتراض التمريرات: 2

الصراعات الأرضية الناجحة: 1 من 2

الصراعات الهوائية الناجحة: 1 من 1

لمسات الكرة: 66

التمريرات الصحيحة: 49 من 57

دقة التمرير: 86%

الكرات الطويلة الصحيحة: 2 من 7

التسديدات على المرمى: 1 من 1

أحمد حجازي الاتحاد اتحاد جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
هدفه الأول في الموسم.. ماذا قدم النني مع أرسنال أمام أوكسفورد النني يسجل ويقود أرسنال للفوز على أوكسفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي أحدهما سجل هدفين.. ماذا قدم كوكا وتريزيجيه في مواجهة ألانيا وطرابزون الثالث.. حجازي يسجل مع الاتحاد في مرمى الشباب تشكيل أرسنال - النني أساسي في كأس الاتحاد أمام أوكسفورد تشكيل الاتحاد - هنريكي يعوض غياب حامد.. حجازي أساسي أمام الشباب انتهت الدوري التركي - ألانيا (5)-(0) طرابزون.. كوكا يبدع ضد تريزيجيه التشكيل - كوكا ضد تريزيجيه.. مواجهة مصرية في الدوري التركي
أخر الأخبار
رجل النهائيات والجولف.. أبرز 7 لحظات في مسيرة جاريث بيل 23 دقيقة | تقرير في الجول
المحكمة الفيدرالية السويسرية ترفض طعن الأهلي في قضية عبد الله السعيد 39 دقيقة | الكرة المصرية
ميدو: أخفيت أحد لاعبي الإسماعيلي من أشخاص مدان لهم بالأموال 50 دقيقة | الكرة المصرية
هدفه الأول في الموسم.. ماذا قدم النني مع أرسنال أمام أوكسفورد 57 دقيقة | المحترفون
سجل هدف التعادل.. ماذا قدم حجازي مع الاتحاد أمام الشباب ساعة | المحترفون
النني يسجل ويقود أرسنال للفوز على أوكسفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى يعلن نهاية أزمة أحمد فتوح ساعة | الكرة المصرية
مصليحي يكشف كواليس انتقال مروان عطية إلى الأهلي.. وحقيقة عرض الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك