النني يسجل ويقود أرسنال للفوز على أوكسفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي

قاد محمد النني فريقه أرسنال للفوز على أوكسفورد في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشارك النني في المباراة بالكامل وسجل هدف فريقه الأول بينما تكفل إيدي نيكيتيا بتسجيل الهدفين المتبقيين.

هدف النني كان هو الأول له هذا الموسم مع أرسنال خلال 8 مباريات خاضهم.

بالفوز تأهل أرسنال لدور الرابع ليضرب موعدا مع مانشستر سيتي الذي فاز على تشيلسي بأربعة أهداف دون مقابل بالأمس.

التشكيل

النني بدأ في التشكيل الأساسي لأرسنال بجانب ألبيرت لوكونجا وفابيو فييرا في وسط الملعب.

أحداث المباراة

الشوط الأول شهد سيطرة كبيرة من أرسنال على مجريات المباراة ولكن بدون صنع أي فرص على المرمى إلا في كرة طالب فيها لاعبي الفريق بوجود ركلة جزاء للمس المدافع الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني كاد أوكسفورد أن يخطف الهدف الأول بعد البداية بثلاث دقائق من انفراد للمهاجم مات تايلور ولكن مات تيرنر حارس أرسنال خرج في الوقت المناسب ومنع الكرة من دخول الشباك.

ومنع مدافع أوكسفورد من تسجيل الهدف الأول بعد أن أبعد تسديدته قبل دخولها للمرمى في الدقيقة الـ 54.

وفي الدقيقة الـ 63 تقدم النني بالهدف الأول لأرسنال من رأسية مستغلا ركلة حرة نفذها فابيو فييرا داخل منطقة الجزاء.

وبعد 7 دقائق مرر فييرا كرة رائعة نحو نيكيتيا الذي انفرد بالمرمى ومر من الحارس ووضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

وأنهى نيكيتيا ثلاثية أرسنال في الدقيقة الـ 76 بعد انفراد آخر بالمرمى ليسجل الكرة بنجاح.

وشهدت الدقيقة الـ 75 خروج بوكايو ساكا مصابا وحل إيميل سميث رو بديلا له.

وسيخوض أرسنال مباراته المقبلة ضد توتنام على ملعب الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 يناير.