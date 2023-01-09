مرتضى يعلن نهاية أزمة أحمد فتوح

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنتهاء أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق وعودته للتدريبات بداية من الغد.

أحمد فتوح النادي : الزمالك الزمالك

وكان مرتضى قد قال إن فتوح وعبد الله جمعة قد حضرا تحت تأثير الحشيش، وأعلن عن عرضهما للبيع، كما هدد بالانسحاب من الدوري المصري.

وقال مرتضى عبر قناته على يوتيوب: "أحمد مرتضى تلقى اتصالات من أحد شركات المقاولات لإنشاء استاد النادي في 6 أكتوبر والعمل سيبدأ من الغد".

وتابع "أحمد فتوح تحدث معي واعتذر لي ولجماهير الزمالك ووعدني بفتح صفحة جديدة، من أبلغني بأمر التحاليل والقصة التي حدثت كان أحد الإداريين وقمت بإيقافه لأن عبدالله جمعة وفتوح أخبروه بإحتمالية إصابتهما بفيروس كورونا ولكنه أخبرني إنه يشك بأمر التحاليل".

"فتوح في سن حفيدي أو حفيدتي وأخبرته إنه أفضل ظهير أيسر في مصر ولكن أحيانا "الإبن بيتدلع على أبوه" ولكن ما أود تأكيده أن فتوح لم يتجاوز في حقي أو حق النادي ولم يحدث أي تجاوز أو شجار مثل ما أشيع عند البعض ولكنني اعتقدت أن هناك تمرد يحدث لأنني مدحت موهبته قبل الواقعة بيوم واحد وعنفته بسبب الهدف الذي سجله في مرماه".

"فتوح سينتظم بداية من الغد في التدريب وهو إنسان ملتزم".

وكان فتوح قد غاب عن تدريبات الفريق منذ مباراة الداخلية.

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وتعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري المصري الممتاز.

تقدم الداخلية بهدف سمير فكري في الدقيقة 25، بينما تعادل الزمالك برأسية محمد عبد الغني في الدقيقة 95.

الهدف المتأخر حرم الداخلية من فوزه الأول في التاريخ على الزمالك، حيث كانت هذه هي المباراة رقم 16 بين الفريقين، ورقم 14 في الدوري.

وهذا هو التعادل الثالث بين الفريقين في الدوري، بينما فاز الزمالك على الداخلية في 13 مباراة بجميع المسابقات.

المباراة أيضا أوقفت سلسلة تكرار نفس النتيجة بين الفريقين، حيث انتهت آخر 4 مباريات بين الزمالك والداخلية بفوز الأبيض 2-1.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.

فيما رفع الداخلية رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس عشر.