بعد قراره بالاعتزال.. رسالة وداعية من حازم إمام لجماهير الزمالك عبر في الجول

أرسل حازم إمام لاعب الزمالك السابق رسالة وداعية لجماهير الفريق بعد إعلان اعتزاله كرة القدم.

حازم إمام النادي : لاعب حر الزمالك

وعلم FilGoal.com أن حازم إمام ظهير الزمالك السابق قد قرر اعتزال كرة القدم، وسيتولى منصبا في قطاع الناشئين بالنادي الأبيض.

وقال إمام في تصريحات لـ FilGoal.com: "أشكر جماهير الزمالك على الدعم منذ تصعيدي للفريق الأول في 2007 وحتى 2022 وأشكر مرتصى منصور رئيس النادي على الوقوف بجانبي دائما وبمجرد تفكيري بالاعتزال اتخذ القرار بتعييني في نفس اليوم داخل النادي".

وتابع "كنت أخدم النادي كلاعب وسأخدمه الآن في مكان آخر وسيظل الزمالك صاحب الفضل علي ومن صنعني وفعل كل شيء جيد في حياتي وأريد رد هذا الخير في أي مكان داخل النادي".

وأضاف "أشعر بالحزن بكل تأكيد بعد الاعتزال ولكن كل شيء نصيب ولا أحد سيظل يلعب كرة القدم طوال حياته ولم أحب فكرة اللعب في مكان آخر غير الزمالك على الرغم من امتلاكي عروض أخرى ولكن ارتداء قميص آخر كان سيكون ثقيلا بالنسبة لي ولذلك قررت الاعتزال وكتابة النهاية مع الزمالك".

إمام سيكون نائب المدير الفني للقطاع، لتستمر مسيرة إمام داخل نادي الزمالك.

وكان حازم إمام قد أعلن رحيله عن الزمالك في الخامس من سبتمبر الماضي.

وقال إمام عبر إنستجرام: "نهاية المشوار. لا أعرف من أين أبدأ ولكني أشكر جمهور نادي الزمالك كثيرا، سواء من دعمني أو انتقدني أنتم في قلبي مهما حدث".

أضاف "أشكر جماهير مجلس إدارة الزمالك على الثقة الكبيرة على مدار 14 عاما توجت خلالها بـ 12 بطولة وكنت أرغب في المزيد".

وانتشرت عدة تكهنات حول وجهة إمام القادمة منذ ذلك الوقت، ولكنه لم يوقع لأي فريق وقرر الانتظار إلى يناير.