محمد مصيلحي لـ في الجول: الصفقة تمت.. مروان عطية إلى الأهلي

الإثنين، 09 يناير 2023 - 23:11

كتب : هاني العوضي

مروان عطية - الاتحاد السكندري

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عبر FilGoal.com انتقال مروان عطية لاعب وسط الفريق لصفوف الأهلي.

وقال مصيلحي لـFilGoal.com: "الصفقة تمت ومروان عطية انتقل إلى النادي الأهلي".

وأضاف "الاتحاد حصل على عمار حمدي ومحمد محمود على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور قابلة للتجديد".

وواصل "غير صحيح أن عمار ومحمد محمود كانا يرفضان الانضمام للاتحاد السكندري وكل ما يقال حول ذلك شائعات فقط".

وأكمل "عمار حمدي أفضل فتراته كانت مع الاتحاد السكندري وتربطه علاقة مميزة بالجمهور، ومحمد محمود يرحب باللعب للاتحاد".

وأتم تصريحاته "اتصلت بـ مرتضى منصور لأنني اتفقت معه سابقا بشأن مروان عطية وأخبرته أن الأهلي قدم لي عرضا فهل ستقدم عرض يساوي هذا العرض، لأن مصلحة نادي الاتحاد أهم من كل شيئ".

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وعقد مروان عطية جلسة اليوم الإثنين مع محمد مصيلحي في مقر نادي الاتحاد السكندري.

وعلم FilGoal.com أن هذه الجلسة تأتي تمهيدا لانتقال اللاعب إلى صفوف الأهلي.

وحضر مروان عطية إلى مقر الاتحاد السكندري اليوم الإثنين، لكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق الأخضر.

وعقب الجلسة التي يعقدها مروان عطية مع محمد مصيلحي، يستعد اللاعب للسفر إلى القاهرة من أجل الخضوع للكشف الطبي غدا الثلاثاء.

وذلك من أجل إكمال انتقاله بشكل رسمي لصفوف النادي الأهلي.

مروان عطية الاتحاد السكندري الأهلي محمد مصليحي
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