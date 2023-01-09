وزير الرياضة يوافق على استقالة الكومي ومجلس إدارة الإسماعيلي

الإثنين، 09 يناير 2023 - 22:51

كتب : بسام أبو بكر

أشرف صبحي - يحيى الكومي

أعلنت وزارة الرياضة عن موافقة الوزير أشرف صبحي على قبول استقالة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي.

جاء ذلك عقب استقبال صبحي للكومي في اجتماع عقد بمقر الوزارة اليوم الإثنين.

وتقدم الكومي خلال هذا الاجتماع باستقالته، مؤكدا أنه سيقدمها رسميا للوزارة صباح الغد الثلاثاء 10 يناير..

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ووافق وزير الرياضة على قبول الاستقالة ولكن فور تقديمها رسمياً بمقر الوزارة غد.

ومن المقرر قانونا وإلى حين تقديم استقالة المجلس وقبولها رسمياً أن يتم الإعلان عن تشكيل لجنة تسلم وتسليم لكافة الأمور والإجراءات الإدارية والمالية والقانونية المتعلقة بالنادى.

وأكد صبحي حرص الوزارة على دعم مختلف الأندية المصرية وخاصة الجماهيرية وتقديم كل ما يلزم لها من أجل تحقيق الاستقرار الإدارى لها.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم متابعة كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بتسيير شئون النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة وفق لائحة النظام الأساسي الخاصة بالنادى وفى

ضوء قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد من خلال الجمعية العمومية للنادى.

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