كرة سلة - الزمالك يفوز على مصر للتأمين قبل مواجهة الأهلي

حقق فريق الزمالك لكرة السلة للرجال الفوز على مصر للتأمين في دوري سبور السلة لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

وفاز الزمالك بنتيجة 83-60 على مصر للتأمين وذلك ضمن الجولة الرابعة.

وكان الأهلي فاز على سموحة بنتيجة 81-59، وفاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بنتيجة 94-67.

كذلك فاز الجزيرة على المصرية للاتصالات بنتيجة 75-73.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في صالة الفريق الأبيض يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لدوري السوبر.