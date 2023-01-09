كرة سلة - الزمالك يفوز على مصر للتأمين قبل مواجهة الأهلي
الإثنين، 09 يناير 2023 - 22:47
كتب : FilGoal
حقق فريق الزمالك لكرة السلة للرجال الفوز على مصر للتأمين في دوري سبور السلة لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن.
وفاز الزمالك بنتيجة 83-60 على مصر للتأمين وذلك ضمن الجولة الرابعة.
وكان الأهلي فاز على سموحة بنتيجة 81-59، وفاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بنتيجة 94-67.
كذلك فاز الجزيرة على المصرية للاتصالات بنتيجة 75-73.
ويلعب الزمالك ضد الأهلي في صالة الفريق الأبيض يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لدوري السوبر.
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