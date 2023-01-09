كرة سلة - الزمالك يفوز على مصر للتأمين قبل مواجهة الأهلي

الإثنين، 09 يناير 2023 - 22:47

كتب : FilGoal

الزمالك أمام المصرية للاتصالات - كرة سلة

حقق فريق الزمالك لكرة السلة للرجال الفوز على مصر للتأمين في دوري سبور السلة لتحديد المراكز من الأول إلى الثامن.

وفاز الزمالك بنتيجة 83-60 على مصر للتأمين وذلك ضمن الجولة الرابعة.

وكان الأهلي فاز على سموحة بنتيجة 81-59، وفاز الاتحاد السكندري على طلائع الجيش بنتيجة 94-67.

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كذلك فاز الجزيرة على المصرية للاتصالات بنتيجة 75-73.

ويلعب الزمالك ضد الأهلي في صالة الفريق الأبيض يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة لدوري السوبر.

الزمالك كرة سلة
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