وكيل جاريث بيل يكشف لـ في الجول أسباب اعتزاله

الإثنين، 09 يناير 2023 - 22:35

كتب : حسام أحمد

إنجلترا - ويلز - جاريث بيل

كشف جوناثان بارنيت وكيل النجم الويلزي جاريث بيل عن أسباب اعتزال نجم ريال مدريد السابق.

جاريث بيل

النادي : معتزل

وقال بارنيت في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بيل قرر أن هذا هو الوقت المناسب له للاعتزال، ويريد فقط أن يأخذ وقت لنفسه في التوقيت الحالي".

وأضاف "منذ شهر لم يكن هذا قراره، لكنه قرر الآن أن هذه هي اللحظة المناسبة".

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وأوضح "كل شيء انتهى بشكل ودي للغاية مع نادي لوس أنجلوس"

واختتم "لا فكرة لدي في هذا الوقت عما إذا سيقرر بيل مواصلة العمل في كرة القدم أم سيبتعد عنها تمامًا"

وأعلن جاريث بيل قائد منتخب ويلز ونجم ريال مدريد السابق اعتزاله كرة القدم.

وكتب جاريث بيل رسالة اعتزاله والتي جاءت كالآتي:

"بعد دراسة متأنية ومدروسة أعلن اعتزالي كرة القدم على المستوى الدولي والأندية، أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني حققت حلمي في ممارسة الرياضة التي أحبها ولقد منحتني بعضا من أفضل لحظات حياتي على مدار 17 موسما وسيكون من الصعب تكرارها بغض النظر عما يخبئه المستقبل لي".

ويأتي ذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده ويلز في كأس العالم 2022 في قطر.

ليعتزل جاريث بيل كرة القدم وهو في عمر 33 عاما، بعدما لعب لفترة مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي.

جاريث بيل بدأ مسيرته مع ساوثامبتون الإنجليزي ومنه انضم لصفوف توتنام الذي تألقه معه بشدة.

لينتقل بعدها إلى صفوف ريال مدريد في 2013 والذي ظل معه حتى 2022.

ومع ريال مدريد حقق العديد من الألقاب والبطولات، إذ فاز بالدوري الإسباني 3 مرات، وكأس إسبانيا مرة والسوبر الإسباني مرة.

وكان الإنجاز الأكبر لقائد منتخب ويلز هو التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد 5 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

ومع منتخب ويلز ساهم جاريث بيل في تأهل بلاده لأول مرة إلى كأس الأمم الأوروبية يورو 2016، ووصل خلالها إلى نصف النهائي.

كما شارك أيضا في تأهل منتخب ويلز لكأس العالم للمرة الثانية في التاريخ خلال مونديال قطر الماضي.

ولعب جاريث بيل مع منتخب ويلز 111 مباراة سجل خلالها 41 هدفا.

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