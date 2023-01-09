الأهلي يعلن توفير حافلات مجانية للجماهير قبل مواجهة المصري
الإثنين، 09 يناير 2023 - 22:28
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي عن توفير حافلات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية يوم الخميس.
يأتي ذلك لحضور مباراة الأهلي أمام المصري ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري المصري الممتاز.
وتقام المباراة مساء الخميس 12 يناير على ملعب برج العرب.
وستتحرك الحافلات من أمام بوابات فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد، بداية من الساعة 10 صباحا.
ويكون آخر موعد للتحرك في تمام الساعة 12 ظهرا.
ويجب على المشجع أن يحمل بطاقته الشخصية وبطاقة المشجع الرسمية وتذكرة المباراة.
كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة، بحسب ما أعلنه الأهلي.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الثاني.
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