خبر في الجول - حازم إمام يعتزل كرة القدم ويواصل العمل في الزمالك

علم FilGoal.com أن حازم إمام ظهير الزمالك السابق قد قرر اعتزال كرة القدم، وسيتولى منصبا في قطاع الناشئين بالنادي الأبيض.

هذا المنصب سيكون نائب المدير الفني للقطاع، لتستمر مسيرة إمام داخل نادي الزمالك.

وكان حازم إمام قد أعلن رحيله عن الزمالك في الخامس من سبتمبر الماضي.

وقال إمام عبر إنستجرام: "نهاية المشوار. لا أعرف من أين أبدأ ولكني أشكر جمهور نادي الزمالك كثيرا، سواء من دعمني أو انتقدني أنتم في قلبي مهما حدث".

وأضاف "أشكر جماهير مجلس إدارة الزمالك على الثقة الكبيرة على مدار 14 عاما توجت خلالها بـ 12 بطولة وكنت أرغب في المزيد".

وانتشرت عدة تكهنات حول وجهة إمام القادمة منذ ذلك الوقت، ولكنه لم يوقع لأي فريق وقرر الانتظار إلى يناير.