ESPN: النصر يجهز 13 مليون يورو للتعاقد مع بوسكيتس

كشفت شبكة ESPN عن رغبة نادي النصر السعودي في ضم سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة.

وينتهي تعاقد بوسكيتس مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي وتشير التقارير إلى إمكانية رحيلة بنهاية العقد.

ويحق للاعب الإسباني التعاقد مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب له في الموسم المقبل.

وفقا لـ ESPN فإن نادي النصر يستعد لتقديم عرض مقابل 13 مليون يورو كراتب سنوي للتعاقد مع اللاعب صاحب الـ 34 عاما.

اللاعب يجذب اهتمام فريق إنتر ميامي الأمريكي أيضا ولكنه لم يتم اتفاقه مع أي فريق حتى الآن.

وتسعى إدارة النصر للتعاقد مع المزيد من اللاعبين أصحاب الأسماء الكبرى بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو في الأسبوع الماضي بشكل مجاني في صفقة انتقال حر.

وتشير التقارير إلى أن رونالدو سيحصل على أعلى راتب في تاريخ كرة القدم مع النصر السعودي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن جوران فوسيفتش لاعب برشلونة ومساعد المدير الرياضي بالنادي الكتالوني سابقا يقود مفاوضات النصر لضم بوسكيتس.

بوسكيتس (34 عامًا) هو نجل كارليس بوسكيتس حارس مرمى برشلونة السابق في فترة التسعينيات.

وانضم بوسكيتس إلى برشلونة عام 2005 في عمر السابعة عشر، ولم يغادره من وقتها.

وصُعد بوسكيتس إلى الفريق الأول بواسطة بيب جوارديولا عام 2008 وتمتع من وقتها بمكان أساسي في وسط ملعب برشلونة.

وخاض بوسكيتس 696 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 42 أهداف.

وفاز بوسكيتس بالدوري الإسباني 8 مرات، وبكأس ملك إسبانيا 8 مرات، وبكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وبدوري أبطال أوروبا 3 مرات، وبكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات.

ويعتبر بوسكيتس أحد أفراد الجيل الذهبي الإسباني الذي توج بكأس العالم 2010، كما فاز بيورو 2012