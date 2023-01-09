مصدر من الأهلي لـ في الجول: أرسلنا القائمة الأولية لكأس العالم للأندية.. وهذا الموعد النهائي للتعديل

الإثنين، 09 يناير 2023 - 22:05

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

أكد مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com أن النادي أرسل القائمة الأولية لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: "القائمة تضم 35 لاعبا وتم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف "اللوائح المنظمة للبطولة تسمح بالتعديل والإضافة لهذه القائمة حتى 30 يناير".

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وأوضح "كل ذلك قبل إرسال القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا".

وتابع المصدر "الأهلي سيستقر على القائمة النهائية قبل السفر إلى المغرب، والمقرر له مبدئيا يوم 28 يناير، إذا استقر فيفا على إقامة مباراة الأهلي الأولى يوم 1 فبراير".

واختتم "الأهلي يستطيع تسجيل أي لاعب بما في ذلك الصفقات الجديدة حتى 30 يناير، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في عدم تواجد أي لاعب بالقائمة الأولية، طالما أنه تم تسجيله في قائمة الأهلي لدى الاتحاد المصري".

ويلعب الأهلي أولى مبارياته ضد أوكلاند سيتي النيوزلاندي.

ويشارك الأهلي باعتباره وصيفا لدوري أبطال إفريقيا، بعد نقل تنظيم البطولة إلى المغرب.

ويجمع الوداد بين الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا.

وبذلك يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة في تاريخه، والثالثة على التوالي.

أفضل إنجازات القلعة الحمراء في هذه البطولة هو المركز الثالث، والذي حققه 3 مرات في 2006 و2021 و2022.

الأهلي كأس العالم للأندية
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