أحدهما سجل هدفين.. ماذا قدم كوكا وتريزيجيه في مواجهة ألانيا وطرابزون

واصل أحمد حسن كوكا تألقه مع ألانيا سبور خلال فوز فريقه بخمسة أهداف دون مقابل على طرابزون سبور في الجولة الـ 18 من الدوري التركي.

كوكا سجل بقميص ألانيا للمباراة الرابعة على التوالي.

وشارك محمود حسن "تريزيجيه" في المباراة بالكامل مع طرابزون سبور.

الفوز رفع رصيد ألانياسبور للنقطة الـ 24 في المركز الثامن بينما توقف رصيد طرابزون عند النقطة الـ 29 في المركز السادس.

ولكن ماذا قدم الثنائي خلال المباراة؟

كوكا

لعب: 66 دقيقة.

سجل: هدفان.

التمريرات: 16/21 بنسبة 76%.

التسديدات: 2/2 بنسبة دقة 100%.

لمس الكرة: 34 مرة.

الثنائيات الأرضية: 1/3 بنسبة نجاح 33%.

خسر الاستحواذ: مرة واحدة.

حصل على أعلى تقييم في المباراة: 8.7.

تريزيجيه

لعب: 90 دقيقة.

التمريرات: 44/49 بنسبة دقة 90%.

صنع الفرص: 2.

التسديدات: 2 واحدة منهم على المرمى.

لمس الكرة: 72 مرة.

المراوغات: 1/5 بنسبة نجاح 20%.

التمريرات نحو الثلث الأخير من الملعب: 2.

خسر الاستحواذ: مرتان.

التغطيات: 5.

الثنائيات الأرضية: 5/14 بنسبة 36%.

حصل على خطأ واحد في المباراة.

ارتكب خطئين.

كوكا وصل إلى هدفه التاسع مع ألانيا سبور في 16 مباراة خاضهم مع الفريق منذ بداية الموسم الماضي كما صنع هدفا آخر.

وتوقف تريزيجيه عند تسجيله لسبعة أهداف وصناعة ستة خلال 25 مباراة لعبهم مع طرابزون في جميع البطولات.

وسيلعب ألانيا مباراته المقبلة ضد جالاتاسراي في دور الـ 16 من كأس تركيا، كما سيحل طرابزون ضيفا على عمران سبور في نفس المسابقة.