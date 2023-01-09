هوجو لوريس يعتزل اللعب الدولي مع منتخب فرنسا

أعلن هوجو لوريس حارس مرمى توتنام ومنتخب فرنسا اعتزال اللعب الدولي مع بلاده.

هوجو لوريس النادي : توتنام هوتسبر فرنسا

يأتي ذلك بعدما اختتم مشواره مع منتخب بلاده بالمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر والحصول على المركز الثاني.

لوريس البالغ من العمر 35 عاما صاحب الرقم القياسي كأكثر حرس مرمى لعب مباريات في كأس العالم برصيد 20 مباراة.

وشارك لوريس بقميص الديوك في 4 كؤوس عالم مختلفة (2010 - 2014 - 2018 - 2022).

وحق لقب كأس العالم 2018 في روسيا مع منتخب فرنسا.

ولعب لوريس مع منتخب فرنسا 145 مباراة دولية كأكثر اللاعبين مشاركة مع الديوك.

وبدأ لوريس مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا في عام 2008 واستمرت حتى 2022.