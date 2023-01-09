الثالث.. حجازي يسجل مع الاتحاد في مرمى الشباب

الإثنين، 09 يناير 2023 - 21:33

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

سجل أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة هدفا في مرمى الشباب، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري السعودي للمحترفين.

وسجل حجازي الهدف في الدقيقة 24 بعد ركنية لعبت وتحولت إلى فرصة خطرة ولكن أبعدها الدفاع في البداية.

وبعد ارتباك داخل المنطقة وجد المدافع المصري الكرة وأسكنها الشباك.

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الهدف هو الثالث من حجازي في 12 مشاركة بالدوري السعودي هذا الموسم.

المباراة لا تزال جارية بالتعادل 1-1.

وتقدم كريستيان جوانكا للشباب من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 24 نقطة، فيما يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

الدوري السعودي يتصدره النصر الذي تعاقد مؤخرا مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، وذلك برصيد 29 نقطة.

فيما يتواجد الهلال حامل اللقب في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

أحمد حجازي الدوري السعودي اتحاد جدة
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