تصحيح الأخطاء أولا بأول.. ماذا جاء في جلسة كلاتنبرج مع اتحاد الكرة

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بملف التحكيم المصري.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا يكشف خلاله ما جاء في الجلسة.

وجاء البيان كالآتي:

"تناولت الجلسة مع كلاتنبرج جميع الأمور المتعلقة بالتحكيم في مختلف درجات المسابقات المصرية، وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد كلاتنبرج بشكاوى الأندية بخصوص مستوى التحكيم في مباريات الأسابيع الأخيرة، والسعي لتلافي تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق تم من أجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستواه".

"وأكد كلاتنبرج خلال الجلسة أن لجنة الحكام تصحح أخطاء التحكيم أولًا بأول، وأضاف أن الأخطاء التي حدثت لم تكن مؤثرة، كمان أن الفيديو الأسبوعي الذي يقدمه يستعرض بوضوح جميع الحالات التحكيمية البارزة، وأبلغ المجلس أنه سيجتمع بالحكام خلال الساعات المقبلة، من أجل مناقشات الحالات الخاصة بالأسبوع الماضي".

"وواصل كلاتنبرج أن أخطاء التحكيم تحدث في جميع دول العالم، وخلال الجلسة وعد كلاتنبرج بتصعيد عددا من الحكام الشباب، وشدد على أنهم سيمثلون أمل التحكيم المصري في النسخة المقبلة لكأس العالم".

"بدوره وعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بتقديم كامل الدعم، وتوفير جميع احتياجات التحكيم، كما أوضح المجلس أن لجنة الحكام قد تشهد إضافة بعض العناصر خلال الساعات المقبلة من الخارج".