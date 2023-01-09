تصحيح الأخطاء أولا بأول.. ماذا جاء في جلسة كلاتنبرج مع اتحاد الكرة

الإثنين، 09 يناير 2023 - 21:19

كتب : أحمد الخولي

مارك كلاتنبرج في مؤتمر تقديمه رئيسا للجنة الحكام

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام بالاتحاد، لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بملف التحكيم المصري.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا يكشف خلاله ما جاء في الجلسة.

وجاء البيان كالآتي:

أخبار متعلقة:
غياب مصري وحضور فلسطيني.. 3 مغربيات في قائمة حكام كأس العالم للسيدات مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: هذه شروط استقدام حكام أجانب.. ومثال بيراميدز

"تناولت الجلسة مع كلاتنبرج جميع الأمور المتعلقة بالتحكيم في مختلف درجات المسابقات المصرية، وأبلغ مجلس إدارة الاتحاد كلاتنبرج بشكاوى الأندية بخصوص مستوى التحكيم في مباريات الأسابيع الأخيرة، والسعي لتلافي تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن التعاقد مع الحكم الإنجليزي الدولي السابق تم من أجل الاستعانة بخبراته للنهوض بالتحكيم المصري ورفع مستواه".

"وأكد كلاتنبرج خلال الجلسة أن لجنة الحكام تصحح أخطاء التحكيم أولًا بأول، وأضاف أن الأخطاء التي حدثت لم تكن مؤثرة، كمان أن الفيديو الأسبوعي الذي يقدمه يستعرض بوضوح جميع الحالات التحكيمية البارزة، وأبلغ المجلس أنه سيجتمع بالحكام خلال الساعات المقبلة، من أجل مناقشات الحالات الخاصة بالأسبوع الماضي".

"وواصل كلاتنبرج أن أخطاء التحكيم تحدث في جميع دول العالم، وخلال الجلسة وعد كلاتنبرج بتصعيد عددا من الحكام الشباب، وشدد على أنهم سيمثلون أمل التحكيم المصري في النسخة المقبلة لكأس العالم".

"بدوره وعد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بتقديم كامل الدعم، وتوفير جميع احتياجات التحكيم، كما أوضح المجلس أن لجنة الحكام قد تشهد إضافة بعض العناصر خلال الساعات المقبلة من الخارج".

اتحاد الكرة الدوري المصري كلاتنبرج
نرشح لكم
خبر في الجول - أوباما إلى الحزم السعودي على سبيل الإعارة خبر في الجول - جلسة بين مرتضى منصور وأحمد فتوح لإنهاء الأزمة نانسي القاضي تعلن استقالتها من مجلس إدارة الإسماعيلي غزل المحلة يعلن عبر في الجول عن مدربه العام الجديد مصدر مقرب من محمد محمود لـ في الجول: رتوش أخيرة تفصله عن الاتحاد السكندري منافس الزمالك - ليبيا تستضيف مباريات المريخ في دوري أبطال فريقيا خبر في الجول - جلسة بين مصليحي ومروان عطية.. وموعد الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ الأهلي رئيس مكافة المنشطات لـ في الجول: أنصح اللاعبين بعدم الهروب.. وواقعة غريبة بسبب "الحشيش"
أخر الأخبار
أحدهما سجل هدفين.. ماذا قدم كوكا وتريزيجيه في مواجهة ألانيا وطرابزون 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
هوجو لوريس يعتزل اللعب الدولي مع منتخب فرنسا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثالث.. حجازي يسجل مع الاتحاد في مرمى الشباب 26 دقيقة | المحترفون
تشكيل أرسنال - النني أساسي في كأس الاتحاد أمام أوكسفورد 37 دقيقة | المحترفون
تصحيح الأخطاء أولا بأول.. ماذا جاء في جلسة كلاتنبرج مع اتحاد الكرة 41 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - أوباما إلى الحزم السعودي على سبيل الإعارة 42 دقيقة | الكرة المصرية
ضد تريزيجيه.. كوكا يسجل هدفين ويقود ألانيا للفوز على طرابزون بخماسية 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
تحت أمطار لم تتوقف وحضور 63 ألف.. العراق يهزم السعودية ويقترب من نصف نهائي خليجي 25 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك