خبر في الجول - أوباما إلى الحزم السعودي على سبيل الإعارة

علم FilGoal.com أن نادي الزمالك توصل لاتفاق مع نادي الحزم لإعارة اللاعب يوسف إبراهيم "أوباما" إلى صفوف الفريق السعودي.

وستتم الإعارة لمدة 6 أشهر بنية البيع في نهاية الموسم.

جاء ذلك بعد أن انتشرت أنباء عن اقترابه من نادي أبها السعودي، وهو ما نفاه أحمد الحديثي رئيس النادي لـ FilGoal.com.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد تحدث في تصريحات سابقة عبر قناة الزمالك عن عرض سعودي وصل إليه لضم أوباما.

وأوضح منصور "لدينا عرض ليوسف إبراهيم أوباما من أحد الأندية السعودية على سبيل الإعارة بنية البيع ووافقت عليه لكي يلعب ويعود لمستواه كما حدث مع محمود علاء".

وانتقل محمود علاء إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة في بداية الموسم الحالي.

ويحتل الزمالك حامل اللقب المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.