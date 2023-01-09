ضد تريزيجيه.. كوكا يسجل هدفين ويقود ألانيا للفوز على طرابزون بخماسية

حقق ألانياسبور الفوز على طرابزون سبور بخمسة أهداف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 18 من الدوري التركي.

المباراة شهدت مشاركة أحمد حسن كوكا في صفوف ألانياسبور لمدة 66 دقيقة، بينما شارك محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون في المباراة بالكامل.

وسجل كوكا هدفين من أهداف فريقه الخمسة في المباراة، بينما تكفل إفيكان كامارا وويلسون إدواردو ويوسف أوديمير بباقي خماسية ألانياسبور.

ونجح كوكا في التسجيل بقميص ألانياسبور في المباراة الرابعة على التوالي.

الفوز رفع رصيد ألانياسبور للنقطة الـ 24 في المركز الثامن بينما توقف رصيد طرابزون عند النقطة الـ 29 في المركز السادس.

تقدم كامارا لألانيا في الدقيقة الـ 14 بهدف من صناعة أحمد لوسامبا.

وأضاف كوكا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ 36 بمجهود فردي رائع بعد مروره من المدافع ليسدد الكرة أرضية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة أضاف كوكا الهدف الثاني لفريقه مستغلا عرضية من إفكان بيكيرأوجلو ليضع الكرة في الشباك الخالية.

وشهدت الدقيقة الـ 66 خروج كوكا ليحل ويلسون إدوارد بديلا له.

إدوارد لم ينتظر سوى 9 دقائق ليسجل هو الآخر الهدف الرابع لألانيا سبور.

وأنهى أوديزمير خماسية ألانيا بهدف جديد في الدقيقة الـ 78.

كوكا وصل إلى هدفه التاسع مع ألانيا سبور في 16 مباراة خاضهم مع الفريق منذ بداية الموسم الماضي كما صنع هدفا آخر.

وتوقف تريزيجيه عند تسجيله لسبعة أهداف وصناعة ستة خلال 25 مباراة لعبهم مع طرابزون في جميع البطولات.

وسيلعب ألانيا مباراته المقبلة ضد جالاتاسراي في دور الـ 16 من كأس تركيا، كما سيحل طرابزون ضيفا على عمران سبور في نفس المسابقة.