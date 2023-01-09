تحت أمطار لم تتوقف وحضور 63 ألف.. العراق يهزم السعودية ويقترب من نصف نهائي خليجي 25

تحت أنظار يونس محمود، ونور صبري، وجورفان فييرا قادة جيل 2007 الذي أهدى العراق لقب آسيا التاريخي 2007 على حساب السعودية، عاد أسود الرافدين لتحقيق فوز تاريخي على السعودية في كأس الخليج.

فاز العراق على السعودية بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "جزع النخلة" بمدينة البصرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة خليجي 25.

المباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة لم تتوقف أبدا، لكنها لم تمنع حضور 63 ألف و500 مشجعا للمباراة، جاءوا لمؤازرة بلادهم، والشهادة على صلاحية بلاهم لاستضافة الأحداث الدولية.

سجل هدفا العراق كل من إبراهيم بايش وأسو رستم.

الفوز رفع رصيد العراق للنقطة الرابعة ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن عمان صاحبة المركز الثاني، بينما توقفت السعودية عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

أحداث المباراة

تقدم بايش للعراق في الدقيقة الـ 30 من ركنية، أخرجها الدفاع ، واستلمها إبراهيم بايش ثم سدد من حدود منطقة الجزاء مسجلا الأول.

أرضية الملعب لم تساعد كثيرا على لعب كرة قدم جميلة بسبب وجود مياه الأمطار التي جعلت من الصعب التحكم في الكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

استراحة طويلة

واستمرت استراحة ما قبل الشوط الثاني لمدة 30 دقيقة بدلا من 15 لمحاولة إخلاء الملعب من مياه الأمطار.

في النهاية بدأ الشوط الثاني والأمطار لم تتوقف والملعب لم ينصلح حاله كثيرا بسبب المياه الغزيرة.

وفي الدقيقة الـ 86 أضاف أسو الهدف الثاني مستغلا ركنية أرسلها درغام إسماعيل ليقابل الكرة برأسية حاول المدافع إنقاذها من على الخط ولكن الكرة كانت قد مرت.

الحكم المساعد احتسب الكرة ركلة مرمى ظنا منه بأن الكرة استدارت من خارج الملعب، لكن تقنية الفيديو أقرت بصحة الهدف، ليفوز العراق بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد العراق إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وبفارق الأهداف عن عمان صاحبة المركز الثاني، فيما تجمد رصيد السعودية عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، واليمن بالمركز الأخير بلا نقاط.

وكان منتخب عمان قد فاز على اليمن في المباراة الأخرى من المجموعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة الأخيرة لمنتخب العراق ستكون أمام اليمن يوم 12 يناير المقبل، بينما سيلعب منتخب عمان مع السعودية في نفس التوقيت.

وتقام البطولة في مدينة البصرة العراقية بين السادس من يناير والتاسع عشر من الشهر ذاته.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق وعمان والسعودية واليمن.

وتعادل العراق وعمان سلبيا في مباراة الافتتاح، بينما فاز منتخب السعودية على اليمن بهدفين دون رد.