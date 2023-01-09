تحت أمطار لم تتوقف وحضور 63 ألف.. العراق يهزم السعودية ويقترب من نصف نهائي خليجي 25

الإثنين، 09 يناير 2023 - 20:43

كتب : FilGoal

العراق × السعودية

تحت أنظار يونس محمود، ونور صبري، وجورفان فييرا قادة جيل 2007 الذي أهدى العراق لقب آسيا التاريخي 2007 على حساب السعودية، عاد أسود الرافدين لتحقيق فوز تاريخي على السعودية في كأس الخليج.

فاز العراق على السعودية بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "جزع النخلة" بمدينة البصرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة خليجي 25.

المباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة لم تتوقف أبدا، لكنها لم تمنع حضور 63 ألف و500 مشجعا للمباراة، جاءوا لمؤازرة بلادهم، والشهادة على صلاحية بلاهم لاستضافة الأحداث الدولية.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - جلسة بين مرتضى منصور وأحمد فتوح لإنهاء الأزمة تشكيل الاتحاد - هنريكي يعوض غياب حامد.. حجازي أساسي أمام الشباب ذا أثليتك: تشيلسي أتم اتفاقه الشفهي مع جواو فيليكس نانسي القاضي تعلن استقالتها من مجلس إدارة الإسماعيلي

سجل هدفا العراق كل من إبراهيم بايش وأسو رستم.

الفوز رفع رصيد العراق للنقطة الرابعة ليتصدر المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن عمان صاحبة المركز الثاني، بينما توقفت السعودية عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.

أحداث المباراة

تقدم بايش للعراق في الدقيقة الـ 30 من ركنية، أخرجها الدفاع ، واستلمها إبراهيم بايش ثم سدد من حدود منطقة الجزاء مسجلا الأول.

أرضية الملعب لم تساعد كثيرا على لعب كرة قدم جميلة بسبب وجود مياه الأمطار التي جعلت من الصعب التحكم في الكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.

استراحة طويلة

واستمرت استراحة ما قبل الشوط الثاني لمدة 30 دقيقة بدلا من 15 لمحاولة إخلاء الملعب من مياه الأمطار.

في النهاية بدأ الشوط الثاني والأمطار لم تتوقف والملعب لم ينصلح حاله كثيرا بسبب المياه الغزيرة.

وفي الدقيقة الـ 86 أضاف أسو الهدف الثاني مستغلا ركنية أرسلها درغام إسماعيل ليقابل الكرة برأسية حاول المدافع إنقاذها من على الخط ولكن الكرة كانت قد مرت.

الحكم المساعد احتسب الكرة ركلة مرمى ظنا منه بأن الكرة استدارت من خارج الملعب، لكن تقنية الفيديو أقرت بصحة الهدف، ليفوز العراق بهدفين مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد العراق إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، وبفارق الأهداف عن عمان صاحبة المركز الثاني، فيما تجمد رصيد السعودية عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، واليمن بالمركز الأخير بلا نقاط.

وكان منتخب عمان قد فاز على اليمن في المباراة الأخرى من المجموعة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة الأخيرة لمنتخب العراق ستكون أمام اليمن يوم 12 يناير المقبل، بينما سيلعب منتخب عمان مع السعودية في نفس التوقيت.

وتقام البطولة في مدينة البصرة العراقية بين السادس من يناير والتاسع عشر من الشهر ذاته.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق وعمان والسعودية واليمن.

وتعادل العراق وعمان سلبيا في مباراة الافتتاح، بينما فاز منتخب السعودية على اليمن بهدفين دون رد.

العراق السعودية خليجي 25
نرشح لكم
سجل هدف التعادل.. ماذا قدم حجازي مع الاتحاد أمام الشباب ESPN: النصر يجهز 13 مليون يورو للتعاقد مع بوسكيتس الثالث.. حجازي يسجل مع الاتحاد في مرمى الشباب خبر في الجول - أوباما إلى الحزم السعودي على سبيل الإعارة تشكيل الاتحاد - هنريكي يعوض غياب حامد.. حجازي أساسي أمام الشباب بعد البدري.. وفاق سطيف يتعاقد مع الليلي خليجي 25 - عمان تتصدر المجموعة الأولى بفوز مثير على اليمن الكشف عن قميص الهلال والنصر المشترك في لقاء سان جيرمان المرتقب
أخر الأخبار
رجل النهائيات والجولف.. أبرز 7 لحظات في مسيرة جاريث بيل ساعة | تقرير في الجول
المحكمة الفيدرالية السويسرية ترفض طعن الأهلي في قضية عبد الله السعيد 2 ساعة | الكرة المصرية
ميدو: أخفيت أحد لاعبي الإسماعيلي من أشخاص مدان لهم بالأموال 2 ساعة | الكرة المصرية
هدفه الأول في الموسم.. ماذا قدم النني مع أرسنال أمام أوكسفورد 2 ساعة | المحترفون
سجل هدف التعادل.. ماذا قدم حجازي مع الاتحاد أمام الشباب 2 ساعة | المحترفون
النني يسجل ويقود أرسنال للفوز على أوكسفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى يعلن نهاية أزمة أحمد فتوح 3 ساعة | الكرة المصرية
مصليحي يكشف كواليس انتقال مروان عطية إلى الأهلي.. وحقيقة عرض الزمالك 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك