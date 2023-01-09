خبر في الجول - جلسة بين مرتضى منصور وأحمد فتوح لإنهاء الأزمة

علم FilGoal.com باجتماع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق.

وجاءت الجلسة لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة الحالية، التي بدأت قبل مباراة الداخلية.

ويأتي ذلك على غرار الجلسة التي جمعت بين منصور وعبد الله جمعة لاعب الفريق، وانتهت بحل الأزمة أيضا.

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وبعد المباراة أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك 4 قرارات جاءت كالتالي:

1- عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

2- توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بقيمة 20% من مستحقاتهم، وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى.

3- إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدا للتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا.

4- عرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للبيع.

وخرج مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك متهما الثنائي بتعاطي المخدرات.

ثم ظهر عبد الله جمعة في مقر النادي وتقدم باعتذاره متعهدا بفتح صفحة جديدة.