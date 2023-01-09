خبر في الجول - جلسة بين مرتضى منصور وأحمد فتوح لإنهاء الأزمة

الإثنين، 09 يناير 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

أحمد فتوح - الزمالك

علم FilGoal.com باجتماع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق.

وجاءت الجلسة لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة الحالية، التي بدأت قبل مباراة الداخلية.

ويأتي ذلك على غرار الجلسة التي جمعت بين منصور وعبد الله جمعة لاعب الفريق، وانتهت بحل الأزمة أيضا.

أخبار متعلقة:
مرتضى: لهذا تأخرنا في التعاقد مع راعي الزمالك.. وفرع جديد في العاصمة الإدارية مرتضى منصور: إذا وقع مروان عطية لأي ناد سأوقفه.. ولذلك أعلنت حقيقة جمعة وفتوح مرتضى منصور: قبلت اعتذار عبد الله جمعة.. وهذا شرط عودته للعب مرتضى يعلن 5 قرارات بعد اجتماع إدارة الزمالك.. شكاوى وطلب حكام أجانب

ماذا حدث؟

أعلن الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، بمشاركة أحمد فتوح ووجود عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

وفجأة قبل انطلاق المباراة بدقائق، أعلن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خروج الثنائي للاشتباه في إصابتهما بفيروس كورونا.

وخرج فتوح من التشكيل وحل محمد عبد الشافي بدلا منه، فيما خرج عبد الله جمعة من بدلاء الفريق.

وانضم الثنائي محمد حسام بيسو وحاتم سكر إلى القائمة لتعويض الغيابين الاضطراريين.

وبعد المباراة أعلن مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك 4 قرارات جاءت كالتالي:

1- عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهداء النادي المنافس بطولة الدوري.

2- توقيع غرامة مالية على جميع اللاعبين بقيمة 20% من مستحقاتهم، وإيقاف المستحقات لأجل غير مسمى.

3- إيقاف أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإحالتهما للتحقيق، وإجراء تحاليل لهما غدا للتأكيد على أنهما غير مصابين بفيروس كورونا.

4- عرض أحمد فتوح وعبد الله جمعة للبيع.

وخرج مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك متهما الثنائي بتعاطي المخدرات.

ثم ظهر عبد الله جمعة في مقر النادي وتقدم باعتذاره متعهدا بفتح صفحة جديدة.

أحمد فتوح مرتضى منصور الزمالك
نرشح لكم
نانسي القاضي تعلن استقالتها من مجلس إدارة الإسماعيلي غزل المحلة يعلن عبر في الجول عن مدربه العام الجديد مصدر مقرب من محمد محمود لـ في الجول: رتوش أخيرة تفصله عن الاتحاد السكندري منافس الزمالك - ليبيا تستضيف مباريات المريخ في دوري أبطال فريقيا خبر في الجول - جلسة بين مصليحي ومروان عطية.. وموعد الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لـ الأهلي رئيس مكافة المنشطات لـ في الجول: أنصح اللاعبين بعدم الهروب.. وواقعة غريبة بسبب "الحشيش" ميدو: تعرضت لصدمة أمام الحدود.. وأحقق في واقعة باسم مرسي قبل مواجهة الأهلي.. المصري يصرف مكافأة الفوز على الداخلية ويوافق على طلب إبراهيم حسن
أخر الأخبار
تحت أمطار لم تتوقف وحضور 63 ألف.. العراق يهزم السعودية ويقترب من نصف نهائي خليجي 25 20 دقيقة | الوطن العربي
خبر في الجول - جلسة بين مرتضى منصور وأحمد فتوح لإنهاء الأزمة 58 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الاتحاد - هنريكي يعوض غياب حامد.. حجازي أساسي أمام الشباب ساعة | الوطن العربي
ذا أثليتك: تشيلسي أتم اتفاقه الشفهي مع جواو فيليكس ساعة | ميركاتو
نانسي القاضي تعلن استقالتها من مجلس إدارة الإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري التركي - ألانيا (5)-(0) طرابزون.. صااارت خمسة 2 ساعة | المحترفون
غزل المحلة يعلن عبر في الجول عن مدربه العام الجديد 2 ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - كوكا ضد تريزيجيه.. مواجهة مصرية في الدوري التركي 2 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من المنظمة المصرية للكشف عن المنشطات بشأن مباراتي الأهلي والزمالك 2 مرتضى: فتوح وجمعة "حشاشين".. اجتماع بـ فيريرا ولن نستكمل الدوري مع هذه "اللجنة المنحرفة" 3 خبر في الجول - تمت.. عزيز يعقوبو إلى الأهلي وتفاصيل الصفقة 4 خبر في الجول - الأهلي يتمم اتفاقه مع مروان عطية.. وموقف الزمالك