تشكيل الاتحاد - هنريكي يعوض غياب حامد.. حجازي أساسي أمام الشباب

يتواجد أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة في تشكيل فريقه لمواجهة الشباب ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويغيب طارق حامد لاعب وسط الاتحاد بداعي الإيقاف، حيث يعوضه البرازيلي برونو هنريكي.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيل جروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - زكريا هوساوي

خط الوسط: عبد العزيز البيشي - كورنادو - برونو هنريكي - هيلدر كوستا

خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله

فيما جاء تشكيل الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

خط الدفاع: فواز الصقور - حسان تمبكتي - إياجو سانتوس - متعب الحربي

خط الوسط: جريجوري كريتشوفياك - حسين القحطاني - إيفر بانيجا

خط الهجوم: جوانكا - هتان باهبري - كارلوس جونيور

ويتواجد سانتي مينا خارج قائمة الشباب، فيما يجلس فهد المولد على مقاعد البدلاء.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 24 نقطة، والفوز يقوده للمركز الثاني، الذي يحتله الشباب برصيد 25 نقطة، بفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.