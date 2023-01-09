ذا أثليتك: تشيلسي أتم اتفاقه الشفهي مع جواو فيليكس

الإثنين، 09 يناير 2023 - 19:51

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - البرتغال وسويسرا - كأس العالم 2022

كشف دافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك عن اقتراب جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد من الانضمام إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

التقارير الإنجليزية أشارت في السابق إلى أن اللاعب قد اقترب من الانتقال لأرسنال.

وفقا لأورنيستين فإن تشيلسي قد أتم اتفاقه الشفهي مع اللاعب من أجل ضمه خلال شهر يناير الحالي.

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الصفقة ستكون بنظام الإعارة وستكلف تشيلسي 11 مليون يورو.

اللاعب امتلك عرضين آخرين من أرسنال ومانشستر يونايتد ولكنه فضل الانتقال إلى تشيلسي بسبب إعجابه بمشروع الفريق.

جواو يعتبر أغلى لاعب في تاريخ أتليتكو مدريد الإسباني بعدما انضم مقابل 120 مليون يورو قادما من بنفيكا في 2019.

وسجل صاحب الـ23 عاما 33 هدفا وصنع 18 آخرين في 129 مباراة.

ولم يظهر اللاعب في قائمة الفريق خلال أخر مباراة خاضها التي كانت في كأس الملك أمام ريال أوفييدو ولكنه شارك بشكل أساسي في مباراة الفريق الأخيرة ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

شارك فيليكس في 20 مباراة منذ بداية الموسم مع أتليتكو مدريد وخلالهم سجل خمسة أهداف وصنع 3.

جواو فيليكس تشيلسي الدوري الإنجليزي أتليتكو مدريد
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