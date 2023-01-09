نانسي القاضي تعلن استقالتها من مجلس إدارة الإسماعيلي

أعلنت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة الإسماعيلي استقالتها من منصبها عن طريق صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت القاضي: "أشكر الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي وجموع جماهير النادي الإسماعيلي في كل مكان على دعمهم غير المحدود لي ولمجلس الإسماعيلي في الفترة الماضية".

وأضافت "أعتذر عن عدم الاستمرار في منصبي كعضو محلس إدارة، مكتفية بهذا القدر، تاركة المجال لأخرين يقودون دفة القيادة من أجل تحسين الأوضاع".

واختتمت "عاش الإسماعيلي وعاشت جماهيره العريقة".

وكان يحيى الكومي رئيس النادي قد أعلن استقالته وكامل مجلسه أمس الأحد.

وقال الكومي لـFilGoal.com: "تقدمت باستقالتي من رئاسة الإسماعيلي أنا وباقي أعضاء مجلس الإدارة".

جاء ذلك بعد هزيمة الإسماعيلي أمام حرس الحدود بهدفين دون رد.

ويتذيل الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري بعدما تجمد رصيده عند 7 نقاط عقب مرور 12 جولة.

الهزيمة هي الثانية للدراويش تحت قيادة أحمد حسام "ميدو" الذي تولى تدريب الفريق في 3 مباريات خسر مرتين وتعادل مرة.

وبدأ الإسماعيلي الموسم رفقة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، قبل أن يرحل ويأتي بدلا منه أيمن الجمل بشكل مؤقت.