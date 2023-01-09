انتهت الدوري التركي - ألانيا (5)-(0) طرابزون.. كوكا يبدع ضد تريزيجيه
الإثنين، 09 يناير 2023 - 18:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ألانياسبور طرابزون سبور في الجولة الـ 18 من الدوري التركي.
ويلعب احمد حسن كوكا بشكل أساسي في صفوف ألانيا، كما يشارك تريزيجيه في تشكيل طرازبون.
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نهاية المباراة
ق78. جوووول خاامس لألانيا سبور عن طريق يوسف أوزيدمير.
ق75. جووول راابع لألانيا سبور عن طريق ويلسون إدواردو.
ق66. خروج أحمد حسن كوكا ودخول ويلسون إدواردو.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول
ق48. جووووول كوكا يسجل الثالث لألانيا سبور وهدفه الشخصي الثاني.
ق37. جووووول الثااني لألانياسبور عن طريق أحمد حسن كوكا.
ق14. جوووول أول لألانيا سبور عن طريق إفيتشان كاراكا.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل
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