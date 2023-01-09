انتهت الدوري التركي - ألانيا (5)-(0) طرابزون.. كوكا يبدع ضد تريزيجيه

أحدهما سجل هدفين.. ماذا قدم كوكا وتريزيجيه في مواجهة ألانيا وطرابزون

الثالث.. حجازي يسجل مع الاتحاد في مرمى الشباب

تشكيل أرسنال - النني أساسي في كأس الاتحاد أمام أوكسفورد

تشكيل الاتحاد - هنريكي يعوض غياب حامد.. حجازي أساسي أمام الشباب

التشكيل - كوكا ضد تريزيجيه.. مواجهة مصرية في الدوري التركي

مواعيد مباريات الإثنين 9 يناير 2023.. أرسنال في الكأس واتحاد جدة وكوكا ضد تريزيجيه

هدف في الظهور الأول.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام فيروا في كأس فرنسا

السابع بالقميص الأصفر.. مصطفى محمد يسجل لأول مرة في كأس فرنسا مع نانت