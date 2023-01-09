التشكيل - كوكا ضد تريزيجيه.. مواجهة مصرية في الدوري التركي

الإثنين، 09 يناير 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - محمود تريزيجيه - تدريب مصر قبل مواجهة إي سواتيني

يلعب طرابزون سبور حامل لقب الدوري التركي في ضيافة ألانيا سبور، ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من المسابقة.

ويلعب الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيا مع طرابزون، فيما يبدأ أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا أساسيا مع فريقه أيضا.

وجاء تشكيل ألانيا كالتالي:

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حراسة المرمى: رونار رونارسون

خط الدفاع: بيدرو بيريرا - فاتح أكسوي - فرقان بايير

خط الوسط: زين الدين فرحات - أوموت جونيز - أرنو لوسامبا - يوري بالكوفيتش

خط الهجوم: إيفيشان كاراشا - أحمد حسن كوكا - إيفكان بكير أوجلو

فيما جاء تشكيل طرابزون كالتالي:

حراسة المرمى: أوجورشان شاكير

خط الدفاع: ينس لارسن - جان فيليب جبامين - فيتور هوجو - إرين إلمالي

خط الوسط: مانوليس سيوبيس - ناسي أونوفار - عمر عبد القادر - أناستازيوس باكسيتاس - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم: أوموت بوزوك

ويحتل ألانيا سبور المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

فيما يحتل طرابزون سبور المركز السادس برصيد 29 نقطة.

و لعب كوكا 15 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفا، بينهم 6 أهداف وصناعة في 12 مباراة بالدوري التركي.

بينما لعب تريزيجيه 25 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 6، بينهم 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 15 مباراة بالدوري التركي,

محمود حسن تريزيجيه أحمد حسن كوكا الدوري التركي
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