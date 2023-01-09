مصدر مقرب من محمد محمود لـ في الجول: رتوش أخيرة تفصله عن الاتحاد السكندري

اقترب محمد محمود لاعب وسط الأهلي من الانضمام لصفوف الاتحاد السكندري ضمن صفقة انتقال مروان عطية إلى الفريق الأحمر.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com: "رتوش أخيرة في الاتفاق تفصل محمد محمود عن الانتقال إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة".

وأكمل "تم تقريب وجهات النظر بين محمد محمود والاتحاد السكندري والصفقة على وشك الاكتمال بإعارة اللاعب لمدة 6 شهور".

وبذلك يكون محمد محمود هو اللاعب الثاني الذي ينتقل من الأهلي إلى الاتحاد السكندري ضمن صفقة مروان عطية بعد عمار حمدي.

يأتي ذلك بعدما كان يرفض محمد محمود الانتقال إلى الاتحاد السكندري، ويفضل الانضمام لصفوف فيوتشر.

قبل أن تقترب وجهات النظر بين اللاعب والنادي السكندري.

محمد محمود (24 عامًا) انضم إلى الأهلي قادمًا من وادي دجلة في يناير 2019.

لكن لاعب الوسط تعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد فترة قصيرة ليغيب لأشهر طويلة، وفور عودته أصيب بقطع آخر في الرباط الصليبي.

ولم يظهر محمد محمود في أي دقيقة مع الأهلي هذا الموسم، إذ خرج من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر بالكامل.

ولعب الموسم الماضي في 13 مباراة فقط، سجل خلالها هدفًا وصنع هدفين.